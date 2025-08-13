Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”

Canicula extremă, vânturile puternice și incendiile provocate sau declanșate de furtuni au transformat sudul Europei într-un câmp de luptă împotriva focului. Miercuri, flăcările au continuat să ardă necontrolat în Grecia, Spania, Italia, Portugalia și Albania, distrugând locuințe, ferme și infrastructură, și forțând evacuarea a mii de locuitori și turiști.

Flăcări și fum negru s-au ridicat deasupra unei fabrici de ciment incendiate de un foc de vegetație care a măturat plantații de măslini și păduri, perturbând traficul feroviar la periferia orașului Patras, în nordul Peloponezului.

„Cu ce seamănă? Seamănă cu apocalipsa. Fie ca Dumnezeu să ne ajute și să ajute oamenii de aici”, a declarat Giorgos Karvanis, voluntar venit de la Atena pentru a ajuta, conform Reuters.

Autoritățile au ordonat marți evacuarea locuitorilor unui oraș cu 7.700 de oameni din apropierea Patras și, miercuri, au emis noi alerte pentru două sate din zonă. Pe insulele turistice Chios și Cefalonia, oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească pe măsură ce incendiile se extindeau.



Tragedii și suspiciuni de incendiere în Spania

În Spania, un pompier voluntar de 35 de ani a murit din cauza arsurilor suferite, devenind a șasea victimă a incendiilor din acest an. El a fost surprins de flăcări în timp ce încerca să creeze focare lângă orașul Nogarejas, în Castilia și Leon. Alte victime includ doi pompieri din Tarragona și Avila.

Ministrul Mediului, Sara Aagesen, a declarat că „multe incendii sunt suspectate a fi provocate intenționat” din cauza virulenței lor. Autoritățile au arestat marți un pompier suspectat că a provocat focuri în zona Avila și investighează mai multe persoane pentru incendiere, inclusiv o femeie de 63 de ani din Galicia.



Vreme extremă și furtuni periculoase

Furtuni violente au declanșat incendii suplimentare. În Andaluzia, un trăsnet a aprins o pădure de castani și stejari din Los Romeros, provocând evacuarea a 250 de persoane. În Portugalia, incendiul din Trancoso, activ din weekend, a reizbucnit noaptea după ce un fulger a reaprins o zonă considerată sigură.

În Albania, ministrul Apărării, Pirro Vengu, a descris situația drept „o săptămână critică”. Aproximativ 10.000 de pompieri, soldați și polițiști de urgență luptă cu 24 de incendii în toată țara. Flăcările au ajuns până în casele din două sate din centrul Albaniei, forțând oamenii să fugă cu animalele.

„Mergem în mijlocul a două râuri pentru că a ajuns focul. Nu putem face nimic, este ca praful de pușcă”, a spus Hajri Dragoti, 68 de ani, din Narte.



Caniculă record și efecte în lanț

Spania se află în a zecea zi a unui val de căldură, cu temperaturi ce au atins 45°C, iar autoritățile prognozează continuarea fenomenului până luni.

În Italia, Ministerul Sănătății a emis avertizări de caniculă extremă pentru 16 orașe, cu maxime de 39°C în Florența. Papa Leon și-a mutat audiența săptămânală într-un spațiu acoperit, pentru a evita căldura extremă.

