Desființarea SIIJ. Andronache (PNL) cere limitarea luărilor de cuvânt: "Sunt deja patru ore". Nicușor Halici: Numai despre liberalism nu putem vorbi

"Domnule președinte, rugămintea noastră, a grupului PNL, este ca un reprezentant al fiecărei asociații să expună punctul de vedere pentru că altfel în mod evident nu vom ajunge nici până diseară să închidem discuțiile pe acest proiect de lege. Sunt deja patru ore pe care le-am parcurs. Am înțeles punctul de vedere al fiecărei structuri deja prezentate aici și ca atare în măsura în care se exprimă deja un punct de vedere din partea unei asociații profesionale, a doua luare de cuvânt să fie limitată cel puțin.", a intervenit Gabriel Andronache.

Nicușor Halici, vicepreședintele Comisiei, i-a atras atenția că este dreptul oamenilor de a-și expune părerea vizavi de acest proiect de lege, iar limitarea intervențiilor nu este prevăzută în procedură.

"Nu este o astfel de procedură nici în regulament, nici în cadrul Comisiei nu a fost votată. Dacă vreți să inventați o astfel de procedură este până la urmă dreptul dumneavoastră ca o majoritate să o stabiliți. Eu vă spun doar atât: Nu uitați ce ați clamat cât timp ați fost în opoziție. Am stat săptămâni, nopți la rând în această sală și am dezbătut. Oricum, eu la finalul dezbaterilor pe procedură voi cere amânarea ședințelor pentru ca atât CSM-ul, cât și Înalta Curte de Casație și Justiție să fie reinvitate la o ședință ulterioară pe marginea acestei inițiative în care să le auzim opinia de experți. (...) Avem opinii pro și contra, eu zic să îi ascultăm pe toți cei care sunt invitați și fiecare dintre noi să ne facem propria opinie și să votăm în consecință, dar să ajungem să nu mai avem dezbateri sau să limitați dreptul la cuvânt unora, cred că numai despre liberalism nu putem vorbi.", a spus Nicușor Halici.

Președintele Comisiei, Alexandru Badea, a intervenit și el, precizând că procedura prevede doar limitarea timpului duratei luărilor la cuvânt.

"Mulțumesc. Am senzația că participăm la ședințe diferite. Eu cred că am dat cuvântul tuturor celor care s-au înscris chiar și de mai multe ori. Referitor la proceduri am să vă citez din articolul 56 alineatul 4 din regulamentul Camerei Deputaților care prevede după cum urmează: Comisia poate hotărî la propunerea Birului Comisiei, a președintelui sau a unui deputat, limitarea duratei luărilor la cuvânt. Deci avem procedură, trebuie doar să o aplicăm.", a spus Alexandru Badea.