Descinderi cu mascați și câini la lăutarii din Bârlad / VIDEO

În această dimineață, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, efectuează 23 de percheziții domiciliare, în județul Vaslui.

IPJ Vaslui a efectuat mai multe percheziții pe raza județului. Majoritatea acestora sunt în zona Bârlad, iar vizate sunt persoane care au obținut venituri în perioada pandemiei prin declarații false din activități gen lăutărie, fără a le desfășura.

În dimineața de 1 iunie, peste 80 de polițiști și 60 de jandarmi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pun în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară, în județul Vaslui. În cauza în care au fost dispuse perchezițiile domiciliare, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

În perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi folosit documente falsificate pentru obținerea unor sume de bani acordate de la bugetul de stat, cu titlu de indemnizație de sprijin, pentru persoane care au obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și conexe și se află în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea, în contextul pandemiei. Prejudiciul estimat în cauză este de 200.000 lei. Persoana vătămată este Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui.

“Ancheta este în curs de desfășurare, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui urmând a efectua cercetări, în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a persoanelor implicate. Acțiunea se desfășoară cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui și ai Grupării de Jandarmi Mobile Bacău Alexandru cel Bun”, a precizat Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui, precizeaza Vremea Noua.

