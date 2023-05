Derby-ul Italiei, cap de afiș în Champions League. Meciul a început cu declarațiile celor doi antrenori: Pentru a obţine un rezultat excepţional trebuie să faci o treabă extraordinară

"Reuşim un parcurs excepţional în Liga Campionilor, ştim de unde am plecat şi unde vrem să ajungem", a declarat antrenorul echipei de fotbal AC Milan, Stefano Pioli, înaintea meciului de miercuri cu marea rivală Inter Milano, semifinala tur a Ligii Campionilor, relatează site-ul TuttoMercatoWeb.

Întrebat, într-o conferinţă de presă, ce imagini ar pune în vestiar pentru a-şi stimula jucătorii, Pioli, a cărui formaţie va fi considerată gazdă în manşa întâi, a răspuns: "Munca antrenorului se bazează foarte mult pe energiile mentale care trebuie transmise echipei. Vorbim despre Liga Campionilor, calificările pe care le-am reuşit împotriva unor adversari foarte puternici. Am vorbit despre Tottenham şi Napoli, despre felul cum am ştiut să le facem faţă acestor adversare".



Pioli, care încă nu ştie dacă Rafael Leao va fi apt de joc miercuri, a amintit că întâlnirile din ultimii ani dintre Milan şi Inter "au fost mereu meciuri echilibrate, cu excepţia Supercupei".



"Trebuie să fim foarte pregătiţi pentru meciul de mâine, apoi vom înţelege ce interpretare să dăm manşei a doua. Va fi nevoie de niveluri fizice, motivaţionale şi tehnice ridicate. Va trebui să facem mâine un meci mare, dar echipa este bine şi este pregătită", a spus tehnicianul echipei care a câştigat Serie A în sezonul trecut.



"Va fi nevoie de o muncă de echipă foarte bună, aşa cum am reuşit în ultimele patru meciuri din Liga Campionilor. Pentru a obţine un rezultat excepţional trebuie să faci o treabă extraordinară şi vom încerca asta", a adăugat el.



Printre cei care au contribuit la calificarea lui Milan în semifinalele Champions League este portarul român Ciprian Tătăruşanu.

Meciul cu AC Milan nu este un derby, ci Derby-ul, a spus antrenorul lui Inter Milano

Meciul cu AC Milan "nu este un derby, ci Derby-ul", a prefaţat antrenorul lui Inter Milano, Simone Inzaghi, întâlnirea de miercuri dintre cele două mari rivale, semifinala tur a Ligii Campionilor, scrie site-ul calciomercato.com.



"Ultimele rezultate ne-au permis să ne pregătim cât mai bine, în plus ştim cu toţii importanţa derby-ului, nu ne ascundem şi vrem să-l abordăm în cel mai bun mod posibil", a declarat Simone Inzaghi, a cărui formaţie va fi considerată oaspete în manşa întâi.



"Echipa stă bine ca spirit. Trebuie să-ţi foloseşti capul şi inima. Nu am nicio îndoială în privinţa inimii, va trebui să fim buni cu capul, ştiind că se joacă 180 de minute", a spus Inzaghi



"În aceste douăzeci de luni am jucat şapte derby-uri, unele câştigate, altele pierdute, dar sunt derby-uri din care putem învăţa lucruri importante, chiar dacă fiecare meci este diferit. În unele momente vom fi mai ofensivi, în altele mai defensivi. Dar va trebui să ne sacrificăm toţi împreună pentru partenerul nostru", a adăugat tehnicianul vicecampioanei Italiei, care încă nu ştie dacă va conta miercuri pe Robin Gosens, care a suferit o accidentare.



Inzaghi a menţionat că jocul lui Inter nu va depinde de eventuala absenţă a lui Rafael Leao în rândul adversarei, scrie Agerpres.



"Ştim cu toţii calităţile fotbalistului, ştim că el poate fi sau nu prezent, dar asta nu ne va afecta planul de joc. Milan este o echipă de calitate, foarte bine antrenată. Nu este doar o echipă de contraatac, ei ştiu să joace şi driblează foarte bine. Trebuie să fim buni în toate fazele partidei", a afirmat Inzaghi.



Întrebat dacă va fi cel mai important moment din cariera sa, Inzaghi a răspuns: "Cu siguranţă, e un meci foarte important, ştim ce reprezintă. Nu este un derby, ci Derby-ul. Reprezintă foarte mult pentru fani şi, de asemenea, pentru mine, băieţii mei sunt concentraţi şi ştim că nu se va decide mâine, ci în 180 de minute.”

