DERAPAJ grav în centrele de plasament din Brașov. Două fete, abuzate de un angajat. Una dintre ele este însărcinată la 13 ani

O fată din județul Brașov, beneficiară a centrului din Hărman, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Braşov, s-a plâns că a fost abuzată sexual în mod repetat de unul din angajaţii centrului.

Tânăra, care suferă de afecţiuni psihice, nu a mai suportat această situaţie şi a decis să dezvăluie abuzurile la care a fost supusă.

Dezvăluirile tinerei au ajuns la urechile preşedintelui Asociaţiei pentru Siguranţă Urbană şi Mediere (ASUM) Braşov, care a făcut publică situaţia. Ionel Spătaru, preşedintele ASUM, a declarat că angajatul a fost mutat, între timp, la sediul central al DGASPC, la Braşov.

Contactat telefonic de bzb.ro, angajatul a precizat că, deocamdată, se abţine de la comentarii şi nu are nimic de spus în acest moment. Până când se va ajunge la o decizie definitivă a instanţei, angajatul DGASPC se bucură de prezumţia de nevinovăţie.

"DGASPC Braşov a sesizat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov şi, în paralel, a declanşat o cercetare administrativă, care se află în derulare", a precizat Lidia Mailat, purtătorul de cuvânt de la Protecţia Copilului Braşov.

O altă fată de 13 ani din Rupea, însărcinată în 3 luni

O altă fată de 13 ani, beneficiară a centrului "Casa Ioana" din Rupea, este însărcinată în luna a treia.



"În legătură cu cel de-al doilea caz, minora de 13 ani, DGASPC Braşov, în urma verificărilor efectuate de către echipa pluridisciplinară, a sesizat organele de poliţie de la domiciliul fetei", a mai precizat Lidia Mailat.



"La sfârşitul anului 2021 am vrut să efectuăm o vizită de informare în două astfel de centre, cu privire la modul în care sunt respectate drepturile copiilor, drepturile omului! Deşi, prin protocolul semnat cu Protecţia Copilului Braşov, aceasta se obligă să ne permită accesul, de această dată a spus NU! Un NU categoric şi fără nicio altă explicaţie! Nu ar fi trebuit să vedem şi să auzim lucruri de genul acestora? Acesta să fie motivul? Dacă am fi solicitat să le vizităm celor din conducerea Protecţiei Copilului cămara proprie cu murături şi dulceaţă, înţelegeam refuzul! Totuşi, instituţia publică nu trebuie confundată cu cămara proprie", a declarat Ionel Spătaru, care spune că una dintre vizite ar fi trebuit să se desfăşoare chiar la "Casa Ioana" din Rupea.



După ce ASUM a dezvăluit cele două cazuri ale fetelor abuzate în centrele DGASPC, Poliţia a confirmat anchetele deschise pentru viol:

"Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, după ce un angajat al unei case de copii din Hărman este acuzat că a întreţinut relaţii intime repetate cu o tânără diagnosticată cu afecţiuni psihiatrice. Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov în care se va propune soluţie legală la finalizarea cercetărilor", a transmis IPJ Braşov. De asemenea, potrivit aceleiaşi surse, "poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Rupea, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de act sexual cu un minor, în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt, într-un caz similar petrecut la un alt centru de copii din acest oraş".

Diferenţa între infracţiunea de viol şi act sexual cu un minor este legată de consimţământ.

