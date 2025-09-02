Departe de casă, dar aproape de graiul strămoșesc: Cum au sărbătorit românii din Spania Ziua Limbii Române

Comunitatea românească din Monzón, Spania, a marcat Ziua Limbii Române printr-un eveniment inedit, dedicat copiilor și părinților: un atelier de limbă română cu teatru de păpuși, parte a proiectului „Povestea Poveștilor Românești”.

Chiar dacă întreaga localitate Monzón avea privirea ațintită spre etapa Turului Ciclist al Spaniei, românii s-au adunat într-un spațiu special, unde au celebrat limba maternă prin joc, creativitate și emoție.

Atelierul de limbă română cu teatru de păpuși a adus laolaltă familii, transformând Ziua Limbii Române într-un prilej de bucurie și apropiere de rădăcini.

Teatru de păpuși și ateliere interactive pentru copii

Evenimentul a fost susținut de păpușari veniți special din București, care au reușit să cucerească publicul mic și mare deopotrivă.

Copiii și părinții au participat la activități interactive, au învățat cuvinte noi, au râs și s-au bucurat împreună.

Pentru câteva ore, atmosfera a fost una de acasă, plină de emoție și spirit românesc.

„Un extraordinar omagiu adus limbii noastre”

Organizatorii au subliniat importanța păstrării identității culturale prin limbă:



„A fost un extraordinar omagiu adus limbii noastre, pe care nu vrem să o pierdem. Chiar dacă suntem departe, româna rămâne legătura vie cu rădăcinile și identitatea noastră”, au transmis aceștia.

Prin astfel de evenimente, comunitatea românească din Monzón își reafirmă angajamentul de a păstra tradițiile și cultura română, dar și de a oferi copiilor șansa de a-și dezvolta cunoștințele lingvistice într-un mod distractiv și creativ.

Sprijin pentru păstrarea limbii române în diaspora

Atelierul de la Monzón face parte din proiectul „Povestea Poveștilor Românești - învățăm limba română”, derulat de Asociația RoOmenia - Voluntari în Europa, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

Proiectul are ca scop promovarea limbii române în rândul copiilor și păstrarea legăturii cu tradițiile și cultura națională.

Bucuria comunității surprinsă în imagini și video

Imagini și înregistrări video realizate la eveniment surprind zâmbetele copiilor și implicarea părinților, confirmând succesul activităților: o comunitate care știe să prețuiască limba și cultura română, chiar și în mijlocul unor mari evenimente locale, transmite Adriana Mureșan, de la Voluntari în Europa.

Ziua Limbii Române la Monzón a fost, așadar, mai mult decât o sărbătoare – a fost un prilej de apropiere între oameni, de învățare și de celebrare a identității românești, chiar și departe de casă.

