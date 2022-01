Denis Drăguş, un nou gol pentru Standard Liege. Veşti bune pentru Iordănescu

Atacantul român Denis Drăguş a marcat un gol pentru echipa Standard Liege, care a învins formaţia AS Eupen cu scorul de 2-0, miercuri seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 24-a a primei ligi belgiene de fotbal.



Renaud Emond, revenit recent la Standard, a deschis scorul în min. 45, iar Drăguş, care fusese introdus în min. 79, a închis tabela în min. 90.



Drăguş, care are 5 goluri marcate 17 partide jucate în Eerste Klasse A în acest sezon, înscrisese şi pe 16 ianuarie, în derby-ul cu Anderlecht (1-1), scrie Agerpres.



Clasament

1. Union St. Gilloise 53 puncte (23 jocuri)

2. Royal Antwerp FC 44 p (23 j)

3. FC Bruges 44 (23 j)

4. RSC Anderlecht 42 p (23 j)

................................................

12. Standard Liege 28 p (23 j)

Edi Iordănescu, noul selecţioner al României

Anunţul oficial a fost făcut de preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Centrul de la Mogoşoaia.

"Încă de la bun început, vreau să spun că numirea noului selecţioner ne-am fi dorit să se facă mult mai repede, dar cunoaşteţi deja toate detaliile şi întâlnirile de până acum. Ţinând cont că nu am fost sub presiunea timpului, am considerat că a fost o formă de respect pentru fiecare posibil selecţioner să acordăm timp de gândire", a declarat Răzvan Burleanu.

"Astăzi îl prezentăm pe noul selecţioner, Edward Iordănescu. Are misiunea de a readuce echipa naţională în elita fotbalului european. Elementele principale care au contat au fost determinarea, disponibilitatea şi dorinţa de a reuşi. Le-am regăsit pe toate din plin în persoana lui Edi Iordănescu. La acestea se adaugă şi experienţa acumulată, cunoaşterea la zi a fotbalului românesc. Este un antrenor tânăr, dar u experienţă foarte mare la nivelul Ligii I", a mai punctat preşedintele FRF.

"Îi mulţumesc dlui preşedinte şi conducerii Federaţiei pentru încredere. Contează mult pentru mine şi a contat că am simţit asta în discuţiile purtate. Vreau să mulţumesc şi celor dinaintea mea, mă refer la Mirel Rădoi şi la Cosmin Contra, şi la staff-urile lor. Au lăsat lucruri bune şi foarte bune. Munca lor a fost una bună, spun eu. În ce mă priveşte, mă încearcă un sentiment profund de bucurie, de mândrie, de entuziasm. Vin cu încredere, ştiu că putem, împreună cu băieţii, cu conducerea Federaţiei, cu sprijinul suporterilor, să construim o echipă care să ne facă mândri din nou, să producem performanţe cum toată lumea aşteaptă", a declarat şi Edi Iordănescu. VEZI MAI MULTE AICI

