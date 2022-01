Edi Iordănescu, noul selecţioner al României - OFICIAL

Anunţul oficial a fost făcut de preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Centrul de la Mogoşoaia.

"Încă de la bun început, vreau să spun că numirea noului selecţioner ne-am fi dorit să se facă mult mai repede, dar cunoaşteţi deja toate detaliile şi întâlnirile de până acum. Ţinând cont că nu am fost sub presiunea timpului, am considerat că a fost o formă de respect pentru fiecare posibil selecţioner să acordăm timp de gândire", a declarat Răzvan Burleanu.

"Astăzi îl prezentăm pe noul selecţioner, Edward Iordănescu. Are misiunea de a readuce echipa naţională în elita fotbalului european. Elementele principale care au contat au fost determinarea, disponibilitatea şi dorinţa de a reuşi. Le-am regăsit pe toate din plin în persoana lui Edi Iordănescu. La acestea se adaugă şi experienţa acumulată, cunoaşterea la zi a fotbalului românesc. Este un antrenor tânăr, dar u experienţă foarte mare la nivelul Ligii I", a mai punctat preşedintele FRF.

Iordănescu, primele declaraţii în calitate de selecţioner

"Îi mulţumesc dlui preşedinte şi conducerii Federaţiei pentru încredere. Contează mult pentru mine şi a contat că am simţit asta în discuţiile purtate. Vreau să mulţumesc şi celor dinaintea mea, mă refer la Mirel Rădoi şi la Cosmin Contra, şi la staff-urile lor. Au lăsat lucruri bune şi foarte bune. Munca lor a fost una bună, spun eu. În ce mă priveşte, mă încearcă un sentiment profund de bucurie, de mândrie, de entuziasm. Vin cu încredere, ştiu că putem, împreună cu băieţii, cu conducerea Federaţiei, cu sprijinul suporterilor, să construim o echipă care să ne facă mândri din nou, să producem performanţe cum toată lumea aşteaptă", a declarat şi Edi Iordănescu.

Citeşte şi Edi Iordănescu, despre despărțirea de Delia Matache: Nu aș putea să mă însor cu o femeie care...

Primele veşti proaste pentru Iordănescu. Hagi ratează tot restul sezonului

Ianis Hagi s-a operat la genunchi după ce s-a accidentat în ultimul meci de campionat şi cel mai probabil va rata tot restul sezonului.

"Ianis Hagi a avut nevoie de o operație la genunchi, a făcut-o ieri. Din păcate, nu îl vom mai putea folosi tot restul sezonului. Am vorbit ieri cu el, este pozitiv, concentrat și sunt sigur că recuperarea va decurge rapid. Așteptăm să îl primim înapoi odată ce se va recupera complet", a transmis antrenorul Giovanni van Bronckhorst, conform Digisport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News