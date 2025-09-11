Data publicării:

Decizie definitivă pentru Călin Georgescu

Autor: Irina Constantin | Categorie: Stiri
foto: Agerpres
foto: Agerpres

Tribunalul București a luat o decizie definitivă pentru Călin Georgescu. 

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti.

Tribunalul a respins ca nefondată o contestaţie depusă de fostul candidat la prezidenţiale, fiind menţinută o decizie a Judecătoriei Sectorului 1 din 1 septembrie, prin care a fost menţinută măsura controlul judiciar.

Călin Georgescu a venit joi în sala de judecată şi a fost aşteptat în faţa tribunalului de zeci de susţinători, care l-au întâmpinat cu steaguri şi flori.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Dosarul se află la Judecătoria Sectorului 1, în faza de cameră preliminară, următorul termen al procesului fiind stabilit pentru 30 septembrie.

În cadrul măsurii controlului judiciar, Georgescu are mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa', spun procurorii.

La Parchetul General a rămas partea din dosar în care Georgescu este acuzat că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduşi de Horaţiu Potra, după ce Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Decizie definitivă pentru Călin Georgescu
11 sep 2025, 15:02
Percheziţii la o companie aeriană. Prejudiciul se ridică la 12 milioane lei / Update: Reacția companiei „Fly Lili”
10 sep 2025, 15:42
Fostul adjunct SIS din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare — surse
09 sep 2025, 18:04
Percheziții DNA la ELCEN. Directorul general și directorul comercial, sub control judiciar. Ultimele informații
09 sep 2025, 12:26
Un poliţist în timpul liber a intervenit când a văzut o femeie ameninţată cu moartea într-un parc din Capitală
07 sep 2025, 21:48
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)
07 sep 2025, 12:28
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
Un bărbat condamnat pentru tentativă de omor, prins de polițiști pe Aeroportul Iași cu acte false
06 sep 2025, 21:48
Un copil, răpit din București de sub ochii mamei, a fost dus în Italia de tatăl său, fost militar american. Operațiunea l-a costat 40.000 de euro
04 sep 2025, 18:36
Judecătorii ÎCCJ sesizează CCR pe modificarea legii pensiilor magistraților
04 sep 2025, 16:58
DNA a reținut cinci persoane în dosarul mașinilor second-hand de lux. Fraudă din TVA de peste 96 de milioane de lei
04 sep 2025, 16:53
Decizia Curții de Justiție a UE care schimbă regulile extrădării între statele membre
04 sep 2025, 16:36
ÎCCJ sesizează CCR pe reforma pensiilor speciale
04 sep 2025, 14:19
DNA, percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei. Precizările procurorilor
03 sep 2025, 09:44
Mamă și bebeluș de cinci luni, de negăsit de o săptămână. Poliția a început căutările
02 sep 2025, 23:38
Marian Vanghelie neagă că ar fi agresat-o pe Oana Mizil: Nici nu era acasă. M-am certat cu soacră-mea
02 sep 2025, 20:06
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministrul Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
01 sep 2025, 22:04
Marian Vanghelie, ordin de protecție după ce și-a amenințat fosta soție și pe mama acesteia
01 sep 2025, 19:18
Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare
01 sep 2025, 18:10
CSM îi face iresponsabili pe guvernanți și susține că vor să distragă atenția de la problemele economice
01 sep 2025, 17:19
Activitate suspendată pe termen nedeterminat la Tribunalul Caraș-Severin. Protest față de proiectul privind modificarea pensiilor
28 aug 2025, 11:56
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
27 aug 2025, 19:08
Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii
27 aug 2025, 15:20
Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului
27 aug 2025, 08:49
Decizia justiției în cazul lui Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale
26 aug 2025, 16:16
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară
26 aug 2025, 13:04
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
26 aug 2025, 13:08
România U16 feminin rămâne în elita baschetului european: Locul 9 la Eurobasket
24 aug 2025, 16:02
Conflict aprins între angajați români și străini. Poliția a intervenit de urgență
23 aug 2025, 21:22
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
23 aug 2025, 12:48
Deces în magistratură, mesajul CSM. A murit la doar 52 de ani/ ”Băi, ați nenorocit magistratura”
22 aug 2025, 21:17
Parchetele se iau la ”trântă” cu Stelian Ion în dosarul Nordis
22 aug 2025, 20:08
Unul dintre cei mai căutați infractori la nivel internațional va fi readus în România. Pentru ce a fost condamnat
22 aug 2025, 08:37
De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor
21 aug 2025, 19:38
Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august
21 aug 2025, 17:08
Înalta Curte, mesaj dur către Guvernul Bolojan: Tăierea pensiilor nu lovește în magistrați, ci în independența justiției
21 aug 2025, 15:34
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
21 aug 2025, 11:02
Decizie definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța  urmează să se pronunțe astăzi
21 aug 2025, 08:39
Arestat preventiv după ce și-a "fabricat" un denunţ. Ce manevră a încercat unul dintre autorii crimei de la Padina
20 aug 2025, 20:54
Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori
20 aug 2025, 21:25
Profesor de religie, reţinut după ce ar fi violat o elevă de 14 ani
20 aug 2025, 17:07
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
20 aug 2025, 13:17
Dosarul Nordis: Vladimir Ciorbă scapă definitiv de controlul judiciar
20 aug 2025, 10:18
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
19 aug 2025, 22:48
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
19 aug 2025, 22:39
A fost desființat DNA Ploiești. Victor Ponta, prima reacție
19 aug 2025, 20:42
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
14 aug 2025, 10:08
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Cele mai noi știri
acum 28 de minute
Un nou scandal în coaliție pe alegerile din București. USR bagă bățul prin gard după declarațiile umăr la umăr Băluță - Bujduveanu
acum 34 de minute
Un român și un georgian, arestați la Milano. Au ascuns în garaj sute de kilograme de argint și zeci de mii de euro
acum 36 de minute
Nicușor Dan, la Observator și TVR. Surpriză după 10 ani de Klaus Iohannis/ GALERIE FOTO
acum 39 de minute
Decizie definitivă pentru Călin Georgescu
acum 40 de minute
Nouă moarte suspectă în Rusia. Directorul general al unei firme, găsit decapitat lângă Kaliningrad
acum 42 de minute
Planul lui Trump în țările unde se cenzurează candidați la alegeri. Bogdan Chirieac: Este cea mai importantă problemă!
acum 1 ora 1 minute
Mihai Volf este noul director general interimar al ELCEN
acum 1 ora 7 minute
Curs valutar BNR 11 septembrie. Câți lei costă azi 1 euro
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
acum 3 ore 57 minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel