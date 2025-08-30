Decizie a Poliției pentru bărbatul din Otopeni suspectat că şi-ar fi ucis copilul de 2 ani

Bărbatul în vârstă de 28 de ani, din Otopeni, suspectat că şi-ar fi ucis copilul de 2 ani şi 8 luni pe care îl avea cu concubina sa, iar apoi s-a baricadat în casă vineri timp de mai multe ore, a fost reţinut, sâmbătă, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ilfov.

"La data de 30 august a.c., bărbatul de 28 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, cercetările fiind continuate în competenţă exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov", menţionează sursa citată.



Tot în cursul zilei de sâmbătă, bărbatul de 28 de ani va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propuneri de luare a unei alte măsuri preventive, mai arată informarea IPJ Ilfov.



Bărbatul care s-a baricadat vineri în casă, suspectat că şi-ar fi ucis copilul de 2 ani şi 8 luni pe care îl avea cu concubina sa, a fost luat în cursul serii trecute în custodia poliţiştilor ilfoveni, în urma activităţilor derulate împreună cu negociatori din cadrul SIIAS-IGPR şi a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru audieri, a anunţat vineri seara IPJ Ilfov.



"La data de 23 august, în jurul orei 06:00, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni au fost sesizaţi prin apel la 112 cu privire la faptul că bărbatul l-a găsit decedat pe copilul său de 2 de ani şi 8 luni într-o locuinţă din oraşul Otopeni. La scurt timp s-au deplasat la faţa locului poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuinţa comună din oraşul Otopeni", a informat anterior IPJ Ilfov.



Cazul a fost preluat de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov - Compartimentul Morţi Suspecte, în cauză fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.



În urma cercetărilor efectuate, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârşirii infracţiunii de omor, mai precizau reprezentanţii IPJ Ilfov.

