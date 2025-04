De la Tokyo la Roma și Copenhaga. Ce cărți se află pe scurta listă a International Booker Prize 2025 și de ce

Șase scriitori alături de traducătorii lor concurează pentru premiul în valoare de 50.000 de lire sterline, al cărui câștigător va fi anunțat pe 20 mai, urmând ca recompensa bănească să fie împărțită în mod egal între autor și traducător.

Scriitoarea japoneză Hiromi Kawakami, cunoscută pentru romanul "Strange Weather in Tokyo", a fost nominalizată pe lista scurtă grație romanului "Under the Eye of the Big Bird", tradus de Asa Yoneda. Scriitoarea daneză Solvej Balle și traducătoarea scoțiană Barbara J. Haveland au fost selectate pentru "On the Calculation of Volume I", primul volum dintr-o preconizată septologie în care protagonista Tara rămâne blocată într-o buclă temporală.

De asemenea, traducătoarea engleză Sophie Hughes se regăsește pe lista scurtă din acest an grație traducerii din limba italiană a volumului "Perfection", scris de Vincenzo Latronico. Este pentru a treia oară când Sophie Hughes este prezentă pe lista scurtă, deținând recordul pentru cele mai multe nominalizări pe lista lungă și scurtă a premiului.

"Aceste cărți care ne lărgesc orizonturile se întreabă ce ne pregătește viitorul sau cum putem plânge, venera sau supraviețui", a declarat scriitorul și președintele juriului, Max Porter. "Ele oferă răspunsuri complexe, câteodată pesimiste, câteodată radical de optimiste la aceste întrebări. Luate împreună formează niște lentile miraculoase prin care putem privi experiența umană, atât partea cu adevărat neliniștitoare, cât și cea dureros de frumoasă", a adăugat el.

Titlurile selectate sunt volume scurte, patru dintre acestea având mai puțin de 200 de pagini, printre care și "Perfection", de Vincenzo Latronico. Romanul, povestea unui cuplu de expați mileniali care trăiesc la Berlin, "transcende satira comunității de hipsteri din anii 2010 prin profunzimea observațiilor sociologice ale lui Latronico", a scris Thomas McMullan în The Guardian. "Cronica Berlinului contemporan este cea mai pregnantă atunci când articulează felul în care un anumit timp de globalizare ne dislocă din mediul nostru", a adăugat el.

"Small Boat", de Vincent Delecroix, tradusă din franceză de Helen Stevenson, a fost de asemenea selectată. Cartea a fost scrisă în trei săptămâni și are la bază înregistrări ale unui eveniment real, petrecut în noiembrie 2021, când o barcă gonflabilă care transporta migranți din Franța în Regatul Unit s-a scufundat în Canalul Mânecii, provocând moartea a 27 de persoane aflate la bord.

O carte tradusă din kannada - o limbă vorbită de zeci de milioane de persoane în principal în statul Karnataka, din sud-vestul Indiei - figurează pe lista scurtă pentru prima dată în istoria Booker Prize: "Heart Lamp", de Banu Mushtaq, tradusă de Deepa Bhasthi. Conține 12 povestiri publicate inițial în perioada 1990-2023 și care documentează viețile femeilor și fetelor din comunitățile musulmane din sudul Indiei.

Lista scurtă este completată de "A Leopard-Skin Hat", de Anne Serre, tradusă din franceză de Mark Hutchinson. Anne Serre a scris această carte, care are în prim-plan o femeie cu tulburări psihologice grave, în primele șase luni scurse după sinuciderea surorii ei. "Am vrut să creez un memorial dedicat ei", a declarat Anne Serre.

Celelalte titluri prezente pe lista lungă de anul acesta au fost: "The Book of Disappearance" de Ibtisam Azem, tradusă de Sinan Antoon; "There's a Monster Behind the Door" de Gaëlle Bélem, tradusă de Karen Fleetwood și Laëtitia Saint-Loubert; "Solenoid" de Mircea Cărtărescu, în traducerea lui Sean Cotter; "Reservoir Bitches" de Dahlia de la Cerda, tradusă de Julia Sanches și Heather Cleary; "Hunchback" de Saou Ichikawa, tradusă de Polly Barton; "Eurotrash" de Christian Kracht, tradusă de Daniel Bowles; și "On a Woman's Madness" de Astrid Roemer, tradusă de Lucy Scott.

Alături de Max Porter, din juriul de anul acesta mai fac parte poetul Caleb Femi, scriitoarea Sana Goyal, autorul și traducătorul Anton Hur și muziciana Beth Orton.

Printre laureații edițiilor precedente s-au aflat Han Kang - câștigătoarea premiului Nobel pentru literatură în 2024 -, Olga Tokarczuk, Lucas Rijneveld. Anul trecut, scriitoarea Jenny Erpenbeck și traducătorul Michael Hofmann au câștigat premiul International Booker grație romanului "Kairos".

