EXCLUSIV  De la scenă la lege: Bogdan Drăcea cere protecție reală pentru câini și pisici / video

Comediantul Bogdan Drăcea, invitat recent de Tudor Tim Ionescu la emisiunea DC Anima, a adus în prim-plan o serie de propuneri ferme pentru îmbunătățirea legislației privind protecția animalelor. 

Într-o ediție recentă a emisiunii DC Anima, realizată de Tudor Tim Ionescu, discuția s-a mutat din zona divertismentului către un subiect sensibil și adesea trecut cu vederea: drepturile animalelor și problemele acute din adăposturile din România. Invitatul special, comediantul Bogdan Drăcea, cunoscut pentru observațiile sale fine și umorul său direct, dar și pentru dragostea sinceră față de necuvântătoare, a vorbit deschis despre ce schimbări ar face dacă ar avea puterea de a modifica legile privind protecția animalelor.

„În primul rând aș interzice eutanasierea câinilor sănătoși. Bine, nu cred că ar înceta, că sigur s-ar mai face ilegal pe undeva, probabil. Dar cred că ar înceta multe chestii, dacă ar fi ilegal. Aș face pe lângă asta, nu știu, cred că aș solidifica, să zic, poliția animalelor... Ai spart ușa, ai văzut câinele în lanț, ai luat câinele, nu mai ai voie să ai câine. Sănătate, nu există”, sune acesta.

Prezentatorul emisiunii a explicat că, în prezent, poliția nu poate interveni pe o proprietate privată fără mandat, amintind un caz din 2024, din comuna Băneasa, unde peste 500 de câini erau ținuți în condiții insalubre, fără ca autoritățile să poată interveni imediat.

Legi mai clare și controale mai dese

Bogdan Drăcea a subliniat necesitatea unor reglementări simple și precise, care să fie ușor de aplicat:

„Mi se pare important în situațiile de genul ăsta, că ar trebui prioritizat animalul. Adică vezi că sunt condițiile cum sunt, până să judeci tu, până să vedem ce îi facem, ce amenzi, ce se întâmplă, hai să mutăm câinii aia, hai să avem grijă... Asta mi se pare că ar trebui prioritizat. Și aș face niște legi mai clare, și le-aș face și mai simplificate, în ceea ce privește limbajul, sincer. Și asta cu adăpostul, nu știu, mi-ar plăcea să, într-o lume ideală, mi-ar plăcea să nici nu fie nevoie de adăposturi, să fim toți bine, sănătoși, ceea ce nu se întâmplă niciodată”.

Comediantul a pledat și pentru controale mai frecvente în adăposturi, chiar săptămânale, precum și pentru posibilitatea verificărilor fără mandat. A semnalat cazuri în care animalele nu primesc suficientă hrană, uneori doar un sac de mâncare pe săptămână pentru sute de câini.

Prezentatorul a completat cu un exemplu grav: în unele adăposturi publice, angajații fură sacii de hrană pentru a hrăni porcii, considerând că este mai ieftin decât furajele dedicate acestora.

Interzicerea cerșetoriei cu animale

Drăcea consideră că fenomenul cerșetoriei cu animale ar trebui eradicat: „Aș interzice și cerșetoria cu animal, direct, din prima. N-ar trebui să mai existe acest concept”.

El a menționat că adevărata soluție este ca oamenii să nu mai ofere bani cerșetorilor cu animale, chiar dacă acest lucru ar însemna sacrificarea unor animale folosite pentru a genera milă, pentru a opri suferința altora în viitor.

Împotriva practicilor tradiționale dăunătoare

Comediantul a criticat și unele obiceiuri învechite și crud tradiționale: „Aș mai umbla... să opresc toate tâmpeniile astea de, dacă îi tai coada la câine, îl faci mai rău... sunt o grămadă de tâmpenii din astea de la țară”.

Prezentatorul a amintit că mutilarea animalelor, codotomia, cuparea urechilor, tăierea corzilor vocale sau smulgerea ghearelor, este deja interzisă prin lege. A menționat și cazuri recente în care autoritățile au intervenit, precum confiscarea unui ponei folosit în scopuri comerciale pe litoral.

„Mulți nu văd răul din spate pentru chestia asta, adică 100% ai prins, când îți venea cu maimuța legată de gât la mare. Câți am alergat. Ultimul a fost cu ponei. Am trimis poliția și acolo, într-adevăr, i-au confiscat poneiul, de fapt, cu ordin de plasare. S-a întâmplat, nu mai știu, acum trei ani de zile, sau ceva de genul ăsta”. 

