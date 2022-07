De foame, a spart un magazin. A furat o pâine și o roșie. Ce le-a spus poliţiştilor

Proprietarul unui magazin din județul Suceava a sunat la 112, în acest weekend, pentru a reclama că o persoană a spart geamul și a pătruns în interior, unde se afla și în momentul apelului. Bărbatul prins la faţa locului a recunoscut că a folosit un coș de gunoi pentru a sparge geamul şi astfel a putut pătrunde în magazinul sătesc. El le-a spus polițiștilor că a făcut asta pentru că îi era foame și căuta de mâncare.

Jurnaliștii de la monitorulsv.ro scriu că omul nu era interesant de banii aflați în magazin, în schimb consumase două iaurturi, o pâine și o roșie. La sosirea polițiștilor din Mălini, spre dimineaţă, acesta se pregătea să deschidă un pachet de țigări şi să fumeze, însă n-a mai apucat să facă acest lucru pentru că a fost reținut. Oamenii legii i-au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tentativă furt calificat.

Coşul românilor, tot mai gol

Alimentele de bază s-au scumpit simțitor în ultimul an, dar mai ales în ultimele luni, odată cu declanșarea războiului în Ucraina. Prețul a crescut cel mai mult în cazul cartofilor și al uleiului, dar și alte alimente se află pe lista scumpirilor considerabile. Preţurile la cartofi au urcat cu 36,5%, iar la uleiul comestibil cu 32,33%. De la o lună la alta, majorările se resimt din ce în ce mai mult în coşurile românilor. Anumite legume şi conserve de legume s-au scumpit cu 5,85% iar untul cu 5,10%. Scumpiri mai mari decât la alimente s-au înregistrat la gaze naturale și combustibili. Creşteri mari au fost consemnate și la energia termică (plus 20,99%). La el, şi la combustibili. Scumpiri foarte mari s-au înregistrat și în cazul serviciilor. Cele mai mari creşteri anuale au apărut la serviciile poştale (plus 17,50%), la cele de apă, canal, salubritate (plus 14,68%) şi alte servicii (plus 11,54%), potrivit Agerpres.

Prețul grâului a crescut cu peste 130%

Potrivit FAO (Food Price Index), prețurile internaționale la grâu au crescut ca reacție la interdicția exporturilor anunțată de India, dar și a îngrijorărilor cu privire la condițiile culturilor din mai multe state exportatoare precum și a revizuirii prognozelor de producție în cazul Ucrainei din cauza războiului.

În Europa, grâul a ajuns în mai la 431,75 EUR/tonă pe bursa franceză, un nou maxim record pentru scadența în septembrie și la doar câteva procente de vârful istoric pentru grâu. Pe ultimii 5 ani, în medie, prețul se afla la această dată la 185,5 EUR/tonă. Astfel, nivelurile actuale sunt cu 132,7% mai ridicate față de ceea ce, privind în urmă, ar fi „normal”. În SUA, prețurile au trecut de 12.79 dolari/bușel (aproximativ 470 dolari/tonă) pe bursa din Chicago, pentru grânele cu livrare în iulie. În medie, în ultimii 5 ani, în aceeași perioadă a anului, prețul era de 5,18 dolari/bușel, deci cotațiile sunt mai mult decât duble față de nivelul mediu anterior, și la sub 5% distanță de vârful istoric.

Porumbul cu scadența în august este tranzacționat la Paris la 379,5 EUR/tonă, față de o medie de 184,25 EUR/tonă, iar pentru livrare în noiembrie, 379,75 față de 177,25 EUR/tonă în această dată, media ultimilor 5 ani. În SUA, prețul era pe 17 mai de 8,06 dolari/bușel (317 dolari/tonă) față de 4,24 dolari/bușel în medie raportat la ultimii 5 ani, scrie cotidianul.ro

