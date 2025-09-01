De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări

Nucile, deși adesea privite cu teamă de părinți din cauza grăsimilor și a riscului de alergii, sunt de fapt un „superaliment” pentru copii și adulți. Află când și cum trebuie introduse nucile în alimentație pentru a transforma riscul în beneficiu.

Când se menționează copiii și nucile în aceeași propoziție, reacțiile unora dintre părinți sunt de parcă ar fi fost rostit un tabu. Explicația vine din asocierea acestui aliment cu două cuvinte care stârnesc neliniște: grăsimi și alergii. Pe de o parte, există temeri legate de creșterea în greutate, iar pe de altă parte, riscul alergiilor este perceput ca o amenințare majoră.

Totuși, specialiștii atrag atenția că nucile aduc beneficii importante și că excluderea lor din dieta copiilor poate însemna pierderea unor nutrienți esențiali, conform Reuters.



Grăsimile din nuci sunt grăsimi sănătoase

Ani la rând, părinții au fost influențați de mesajele industriei produselor „low-fat”, considerând grăsimile drept inamici ai sănătății. Realitatea este diferită: nucile conțin grăsimi nesaturate, benefice pentru inimă, digestie și reducerea inflamațiilor.

Mai mult, acestea aduc fibre, proteine și acizi grași omega-3, absolut necesari dezvoltării creierului și vederii la copii. Antioxidanții din nuci joacă un rol în prevenirea bolilor cronice, inclusiv a cancerului.

Cercetările arată că, deși sunt bogate în calorii, nucile contribuie la sațietate și la gestionarea greutății, pentru că până la 20% din energia lor nu este absorbită.



Nucile și prevenirea alergiilor

Alergiile la fructele cu coajă lemnoasă sunt o realitate și nu trebuie minimalizate. Totuși, mai multe studii demonstrează că introducerea nucilor în alimentație de la vârste fragede poate reduce riscul apariției alergiilor.

Specialiștii recomandă introducerea lor între 4 și 6 luni, sub formă de pastă sau unt de nuci 100%, pentru a evita riscul de înec. O metodă practică este aplicarea unei cantități mici de unt de arahide pe buza copilului și monitorizarea reacției. Creșterea treptată a cantității, cu supraveghere atentă, ajută la obișnuirea organismului.

Dacă există istoric familial de alergii, este indicat consultul medical înainte de a face acest pas. În caz de reacții severe, intervenția de urgență cu EpiPen și apelarea serviciilor medicale sunt esențiale.



Cât și cum ar trebui consumate nucile

După vârsta de 3-5 ani, când riscul de sufocare dispare, o porție zilnică de nuci devine o recomandare valoroasă. Până atunci, acestea pot fi oferite zdrobite, integrate în piureuri sau sub formă de unturi de nuci.

Adulții se feresc uneori să consume nuci din cauza valorii energetice ridicate. Totuși, studiile arată că porțiile mari, până la 100 de grame pe zi, sunt asociate chiar cu o reducere modestă a greutății corporale.



Cum să faceți nucile atractive pentru copii

Copiii nu acceptă întotdeauna imediat gustul nucilor. Este nevoie de răbdare și de repetarea expunerii la acest aliment. Cercetările arată că un copil are nevoie de 8-10 încercări înainte de a consuma de bunăvoie un produs nou.

Se recomandă variante crude sau prăjite uscat, fără adaos de sare sau ulei. Pentru început, sunt ideale nucile cu aromă mai blândă, precum caju, migdalele sau alunele de pădure. Ulterior, pot fi introduse treptat varietăți mai amare, cum ar fi nucile clasice sau pecan.

Nucile nu sunt un pericol, ci o resursă nutrițională de neînlocuit. Ele aduc grăsimi sănătoase, fibre, proteine și antioxidanți care sprijină dezvoltarea copiilor și mențin sănătatea adulților.

Evitarea lor pe motiv de frică sau prejudecăți poate însemna pierderea unor beneficii pe termen lung. Integrarea timpurie, cu prudență și informare, transformă nucile dintr-un aliment controversat într-un aliat al sănătății familiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News