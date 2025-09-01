Data publicării:

De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Sanatate
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nucile, deși adesea privite cu teamă de părinți din cauza grăsimilor și a riscului de alergii, sunt de fapt un „superaliment” pentru copii și adulți. Află când și cum trebuie introduse nucile în alimentație pentru a transforma riscul în beneficiu.

Când se menționează copiii și nucile în aceeași propoziție, reacțiile unora dintre părinți sunt de parcă ar fi fost rostit un tabu. Explicația vine din asocierea acestui aliment cu două cuvinte care stârnesc neliniște: grăsimi și alergii. Pe de o parte, există temeri legate de creșterea în greutate, iar pe de altă parte, riscul alergiilor este perceput ca o amenințare majoră.

Totuși, specialiștii atrag atenția că nucile aduc beneficii importante și că excluderea lor din dieta copiilor poate însemna pierderea unor nutrienți esențiali, conform Reuters.


Grăsimile din nuci sunt grăsimi sănătoase

Ani la rând, părinții au fost influențați de mesajele industriei produselor „low-fat”, considerând grăsimile drept inamici ai sănătății. Realitatea este diferită: nucile conțin grăsimi nesaturate, benefice pentru inimă, digestie și reducerea inflamațiilor.

Mai mult, acestea aduc fibre, proteine și acizi grași omega-3, absolut necesari dezvoltării creierului și vederii la copii. Antioxidanții din nuci joacă un rol în prevenirea bolilor cronice, inclusiv a cancerului.

Cercetările arată că, deși sunt bogate în calorii, nucile contribuie la sațietate și la gestionarea greutății, pentru că până la 20% din energia lor nu este absorbită.


Nucile și prevenirea alergiilor

Alergiile la fructele cu coajă lemnoasă sunt o realitate și nu trebuie minimalizate. Totuși, mai multe studii demonstrează că introducerea nucilor în alimentație de la vârste fragede poate reduce riscul apariției alergiilor.

Specialiștii recomandă introducerea lor între 4 și 6 luni, sub formă de pastă sau unt de nuci 100%, pentru a evita riscul de înec. O metodă practică este aplicarea unei cantități mici de unt de arahide pe buza copilului și monitorizarea reacției. Creșterea treptată a cantității, cu supraveghere atentă, ajută la obișnuirea organismului.

Dacă există istoric familial de alergii, este indicat consultul medical înainte de a face acest pas. În caz de reacții severe, intervenția de urgență cu EpiPen și apelarea serviciilor medicale sunt esențiale.


Cât și cum ar trebui consumate nucile

După vârsta de 3-5 ani, când riscul de sufocare dispare, o porție zilnică de nuci devine o recomandare valoroasă. Până atunci, acestea pot fi oferite zdrobite, integrate în piureuri sau sub formă de unturi de nuci.

Adulții se feresc uneori să consume nuci din cauza valorii energetice ridicate. Totuși, studiile arată că porțiile mari, până la 100 de grame pe zi, sunt asociate chiar cu o reducere modestă a greutății corporale.


Cum să faceți nucile atractive pentru copii

Copiii nu acceptă întotdeauna imediat gustul nucilor. Este nevoie de răbdare și de repetarea expunerii la acest aliment. Cercetările arată că un copil are nevoie de 8-10 încercări înainte de a consuma de bunăvoie un produs nou.

Se recomandă variante crude sau prăjite uscat, fără adaos de sare sau ulei. Pentru început, sunt ideale nucile cu aromă mai blândă, precum caju, migdalele sau alunele de pădure. Ulterior, pot fi introduse treptat varietăți mai amare, cum ar fi nucile clasice sau pecan.

Nucile nu sunt un pericol, ci o resursă nutrițională de neînlocuit. Ele aduc grăsimi sănătoase, fibre, proteine și antioxidanți care sprijină dezvoltarea copiilor și mențin sănătatea adulților.

Evitarea lor pe motiv de frică sau prejudecăți poate însemna pierderea unor beneficii pe termen lung. Integrarea timpurie, cu prudență și informare, transformă nucile dintr-un aliment controversat într-un aliat al sănătății familiei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul
01 sep 2025, 12:17
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări
01 sep 2025, 09:12
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
28 aug 2025, 10:01
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă
27 aug 2025, 14:50
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
27 aug 2025, 13:42
Atenție la rabie! Numărul cazurilor crește. Dr. Ciuhodaru: O mușcătură poate fi mortală și oricine poate fi afectat
27 aug 2025, 12:37
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer
25 aug 2025, 19:07
Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea
25 aug 2025, 17:50
Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”
25 aug 2025, 13:39
Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce
24 aug 2025, 22:56
Ministrul Sănătăţii anunţă noi obligaţii pentru spitale, din septembrie
23 aug 2025, 16:44
Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical
23 aug 2025, 15:30
Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!
23 aug 2025, 15:02
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
21 aug 2025, 10:27
Cum vor fi evaluate performanțele în spitale: Măsuri noi pentru manageri și șefi de secție. Anunțul Ministerului Sănătății
20 aug 2025, 19:43
Programul „plămân artificial” se extinde. Spitale din Bihor, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara intră în rețea
19 aug 2025, 08:55
Ce înseamnă factorul genetic în cancerul de colon. Dr. Gangone, SANADOR: ”Pe lângă rude, mai sunt anumite sindroame”
18 aug 2025, 22:27
Grăsimea care nu se vede, dar care duce la cancer. Nu e vorba de obezitate
18 aug 2025, 22:37
Unu din trei turiști consultați pe Litoral are sindrom metabolic
18 aug 2025, 10:20
Mirosurile care anunță boala cu ani înainte. Specialiștii au rămas surprinși
17 aug 2025, 22:12
Secretul comunităților tradiționale în lupta cu alergiile. Cum reușesc să le țină la distanță
17 aug 2025, 14:25
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
15 aug 2025, 17:39
Dieta care distruge cancerul și face chimioterapia puternică. 3 alimente pe care să NU le mai mănânci
15 aug 2025, 15:12
Manifestul DCNews, DCMedical și ARGUMENT, susținut din Cluj, pentru o Românie în care sănătatea nu este un lux, ci o necesitate
15 aug 2025, 14:17
Legătura dintre flora intestinală și bolile cronice. Dr. Sanda Maria Crețoiu, la Academia de Sănătate
14 aug 2025, 15:05
Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!
14 aug 2025, 16:03
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Update: Ministerul Sănătății, noi precizări despre persoanele arse
13 aug 2025, 17:27
Ingredientul banal care calmează arsura solară în câteva minute. Dermatologii confirmă
13 aug 2025, 14:35
Persoanele care nu ar trebui să mănânce fistic! Deși are o mulțime de beneficii, lor le face rău
12 aug 2025, 17:29
Semnele durerii abdominale care impun vizita urgentă la medic. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), atenționare privind mâncarea
12 aug 2025, 23:39
Când durerea de stomac poate fi semnul unei boli grave. Explicațiile gastroenterologului Oana Dolofan (SANADOR)
12 aug 2025, 17:54
Misterul infecției cu bacteria Clostridium, de natură intraspitalicească. Dr. Marinescu arată cum se transmite și cum se activează. ”Sunt unele persoane care nu pot să scape”
12 aug 2025, 14:30
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
11 aug 2025, 23:43
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
11 aug 2025, 10:29
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
10 aug 2025, 18:01
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
09 aug 2025, 22:09
Boala folosită ca armă politică în PE. Una din zece românce suferă de această maladie
09 aug 2025, 20:33
Ministerul Sănătății, anunț despre vaccinarea anti-HPV. S-a aprobat extinderea programului
08 aug 2025, 12:51
Nașterea, un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor norvegieni
07 aug 2025, 21:48
Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate
07 aug 2025, 16:34
Pacienții care nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere și vor putea merge direct la specialist. Anunțul Ministerului Sănătății
06 aug 2025, 22:02
Superfructul românesc care are puteri vindecătoare: Beneficiile coarnelor de pădure
06 aug 2025, 17:41
Cancerul pulmonar, simptomele bolii care a ucis un președinte
05 aug 2025, 21:42
Laptele de vacă revine în preferințele consumatorilor. Nutriționistul Mihaela Bilic: Gata cu zeama de plante! Nu e nevoie să reinventăm roata
05 aug 2025, 18:11
Transformare majoră în profilul cauzelor de deces între anii 1900 și 1997. De ce s-a ajuns aici
05 aug 2025, 09:44
Ai o umflătură pe buză? Cum deosebești un mucocel de herpes sau furuncul și ce greșeli să NU faci
05 aug 2025, 09:29
Șapte români au murit în iulie din cauza COVID-19. Virusul încă umblă în colectivitate: 1703 cazuri luna trecută
04 aug 2025, 17:56
CNAS: Cine rămâne asigurat fără contribuție și cine va plăti. Schimbări majore în sănătate: Milioane de români, vizați
01 aug 2025, 17:36
Nu orice SPF e ok dacă ai acnee! Ce cremă recomandă specialiștii. O găsești doar în farmacii
01 aug 2025, 17:19
Ai acnee și te machiezi? Ce spune dermatologul Alin Nicolescu
01 aug 2025, 16:33
Ai acnee? Ai grijă cu acest medicament! Dermatologul Nicolescu: „Am oprit tratamentul! Mi-a fost teamă să continui” / video
31 iul 2025, 20:39
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Divorțul nu înseamnă sfârșitul vieții relaționale. Cristina Iordache: Cum să transformi despărțirea într-o nouă etapă / video
acum 9 minute
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
acum 9 minute
Renault a numit un nou director la Dacia. Cine e Katrin Adt
acum 22 de minute
Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde rădăcini în diaspora
acum 48 de minute
PSD, provocare pentru Bolojan în contextul pachetelor austerității. Va avea curaj să o facă?
acum 55 de minute
Sectorul 4 rămâne fără apă caldă. Ce blocuri din capitală sunt afectate
acum 57 de minute
AFM lansează în septembrie mult așteptatul Program Rabla pentru persoane fizice 
acum 1 ora 2 minute
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului președinte al parlamentului
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
pe 31 August 2025
Nicușor Dan este între P și P
pe 31 August 2025
Daniel Zamfir: PSD nu va accepta o astfel de măsură
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel