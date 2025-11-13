€ 5.0839
Data actualizării: 12:10 13 Noi 2025 | Data publicării: 12:09 13 Noi 2025

De ce spun companiile chineze că este tot mai greu să facă afaceri în Europa
Autor: Elena Aurel

steagul chinei si steagul uniunii europene; strangere de mana; business Companiile chineze din UE spun că în 2025 condițiile de afaceri s-au deteriorat. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @tsyhun
 

Companiile chineze din UE spun că în 2025 condițiile de afaceri s-au deteriorat.

Companiile chineze cu activităţi în Uniunea Europeană spun că în 2025 condiţiile de afaceri în blocul comunitar s-au deteriorat pentru al şaselea an consecutiv, creşterea costurilor cu forţa de muncă şi dificultăţile politice punând presiune pe operaţiunile lor, transmite Reuters, citată de Agerpres. 

Conform unui studiu al Camerei de Comerţ a Chinei în UE (CCCEU), 200 de companii şi organizaţii chineze spun că performanţele blocului comunitar în cercetare, atragerea talentelor, digitalizare şi accesul pe piaţă au reprezentat obstacole.

În studiul realizat de compania de consultanţă Roland Berger, companii şi organizaţii chineze acordă un scor general de 61 puncte mediului de afaceri din UE, în scădere de la 73 puncte în 2019 şi 62 puncte în 2024.

Relaţiile UE-China sunt afectate de strategia blocului comunitar de "reducere a riscurilor", menită să reducă dependenţa sa de statul asiatic, în special în privinţa mineralelor critice, cu o verificare mai strictă a investiţiilor şi a taxelor vamale, în special a celor impuse în octombrie 2024 vehiculelor electrice (EV) produse în China.

Recenta atenuare "a sentimentului extrem de negativ" nu a avut ca rezultat îmbunătăţiri semnificative, apreciază CCCEU. "Problemele de bază, cum ar fi barierele la intrarea pe piaţă şi restricţiile în colaborarea în domeniul cercetării rămân nerezolvate şi continuă să afecteze operaţiunile companiilor chineze în UE", conform studiului.

Aproximativ 81% dintre respondenţi văd o sporire a incertitudinilor iar 67% spun că sporirea sentimentelor anti-China afectează afacerile lor în blocul comunitar. Totuşi, 62% dintre companiile chineze se aşteaptă la o majorare a veniturilor lor în UE anul acesta, şi mai puţin de jumătate la o creştere a profiturilor.

Jumătate dintre respondenţi declară că intenţionează să-şi majoreze investiţiile în blocul comunitar, şi doar 11% se aşteaptă la o reducere. 

