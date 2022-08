De ce s-au căsătorit Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică în Bulgaria: "Am reuşit să le aducem lacrimi de bucurie"

Sursa foto: Facebook Lavinia Official

"Discreţia ne reprezintă pe amândoi, întâmplător sau nu. Iar ceremonia noastră a avut loc într-un loc de poveste, exact unde ne-am dorit. A fost un eveniment aşa cum ne place nouă, iar cel mai important e că am fost înconjuraţi de cei mai apropiaţi prieteni. Am reuşit să le aducem lacrimi de bucurie pe chip celor din familie, mai cu seamă că tatălui meu i s-a îndeplinit visul de a mă conduce la altar, într-un cadru de poveste", a spus Lavina Pîrva pentru viva.ro.

"A fost exact ceea ce ne-am propus, un eveniment în adevăratul sens al cuvântului, pentru noi, pentru cei dragi, într-un loc superb. Ce ne puteam dori mai mult?!", a spus și Ștefan Bănică.

Andreea Marin, despre divorțul de Stefan Bănică Jr.

"Știi că se spune că într-o relație există greșeală și din stânga, și din dreapta. Îmi pare rău, n-am greșit. Dimpotrivă, am făcut tot ce mi-a stat în putere să fie bine. Dar până la urmă, în relațiile pe care le avem de-a lungul vieții, e vorba și de potrivire. Nu înseamnă că unul e alb, celălalt e negru, unul greșește, celălalt nu greșește. Pur și simplu, ți se poate părea că e bine la început și, înaintând în relație, să vezi că există nepotriviri peste care nu poți trece", a spus Andreea Marin, în cadrul unui podcast.

Andreea Marin a subliniat faptul că divorțul de Ștefan Bănică Jr. nu s-a produs din cauza ei și că ar fi făcut tot ce i-a stat în putere pentru a salva căsnicia.

O declarație făcută de Andreea Marin în 2010, an în care era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr., despre trădarea persoanei iubite, zguduia atunci showbiz-ul românesc. Andreea Marin spunea atunci: "Da, am fost înșelată, mi-am văzut de drum și am realizat că nici măcar nu e un capăt de lume. Nu e o pierdere în final, ci e o binecuvântare să realizezi cine ești, să te valorizezi așa cum meriți".

Chiar dacă nu e menționat niciodată cine a înșelat-o, la un an de la declarația de mai sus, Lavinia Pîrva era surprinsă de paparazzi intrând în blocul în care Ștefan Bănică Jr. deținea atunci un apartament.

Lavinia Pîrva, despre relația cu Ștefan Bănică Jr, după declarațiile Andreei Marin

În urma declarațiilor făcute de Andreea Marin, Lavinia Pîrva a făcut declarații despre căsnicia cu Ștefan Bănică Jr. și a spus că este o persoană pașnică și nu există gelozie în căsnicia ei cu artistul.

Întrebată dacă se uită în telefonul soțului ei, Lavinia Pîrva a spus că nu are motive să facă acest lucru.

"Eu sunt un om pașnic care își vede de casa lui, de familia lui, de cariera lui, mai nou de copilul meu, care este esențial acum, pe primul plan în viața mea. Eu mă bucur foarte tare că Ştefan Bănică are zeci de mii de fane.

Nu mă uit în telefonul lui. De ce aș face asta? Pe bune? Relația noastră se bazează pe încredere, libertate și pe multă, multă iubire.

Nimeni nu pierde pe nimeni pentru că nimeni nu deține pe nimeni. Și atunci lucrurile funcționează. Altfel nu", a declarat Lavinia Pîrva în emisiunea lui Marius Manole, „Întrebarea mesei rotunde”.

