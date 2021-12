Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică, atac la Andreea Marin. Adevărul despre căsnicia lor: Nimeni nu deține pe nimeni! A avut de suferit

La opt ani de la despărțite, Andreea Marin a vorbit despre divorțul de Ștefan Bănică Jr. și a făcut dezvăluiri legate de căsnicia pe care avut-o cu artistul și a subliniat că despărțirea nu s-a produs din cauza ei.

Andreea Marin a scos la iveală detalii neștiute legate de căsnicia pe care a avut-o cu Ștefan Bănică Jr.

Ștefan Bănică Jr. și Andreea Marin au fost împreună o lungă perioadă de timp și chiar dacă mulți credeau că povestea lor va dura o veșnicie, cei doi au decis să-și spună adio în anul 2013, menționând atunci că vor fi în continuare niște părinți responsabil pentru fiica lor, Violeta.

Andreea Marin, despre divorțul de Stefan Bănică Jr

"Știi că se spune că într-o relație există greșeală și din stânga, și din dreapta. Îmi pare rău, n-am greșit. Dimpotrivă, am făcut tot ce mi-a stat în putere să fie bine. Dar până la urmă, în relațiile pe care le avem de-a lungul vieții, e vorba și de potrivire. Nu înseamnă că unul e alb, celălalt e negru, unul greșește, celălalt nu greșește. Pur și simplu, ți se poate părea că e bine la început și, înaintând în relație, să vezi că există nepotriviri peste care nu poți trece", a spus Andreea Marin, în cadrul unui podcast.

Andreea Marin a subliniat faptul că divorțul de Ștefan Bănică Jr. nu s-a produs din cauza ei și că ar fi făcut tot ce i-a stat în putere pentru a salva căsnicia.

O declarație făcută de Andreea Marin în 2010, an în care era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr., despre trădarea persoanei iubite, zguduia atunci showbiz-ul românesc. Andreea Marin spunea atunci: "Da, am fost înșelată, mi-am văzut de drum și am realizat că nici măcar nu e un capăt de lume. Nu e o pierdere în final, ci e o binecuvântare să realizezi cine ești, să te valorizezi așa cum meriți".

Chiar dacă nu e menționat niciodată cine a înșelat-o, la un an de la declarația de mai sus, Lavinia Pîrva era surprinsă de paparazzi intrând în blocul în care Ștefan Bănică Jr. deținea atunci un apartament.

Lavinia Pîrva, despre relația cu Ștefan Bănică Jr, după declarațiile Andreei Marin

În urma declarațiilor făcute de Andreea Marin, Lavinia Pîrva a făcut declarații despre căsnicia cu Ștefan Bănică Jr. și a spus că este o persoană pașnică și nu există gelozie în căsnicia ei cu artistul.

Întrebată dacă se uită în telefonul soțului ei, Lavinia Pîrva a spus că nu are motive să facă acest lucru.

"Eu sunt un om pașnic care își vede de casa lui, de familia lui, de cariera lui, mai nou de copilul meu, care este esențial acum, pe primul plan în viața mea. Eu mă bucur foarte tare că Ştefan Bănică are zeci de mii de fane.

Nu mă uit în telefonul lui. De ce aș face asta? Pe bune? Relația noastră se bazează pe încredere, libertate și pe multă, multă iubire.

Nimeni nu pierde pe nimeni pentru că nimeni nu deține pe nimeni. Și atunci lucrurile funcționează. Altfel nu", a declarat Lavinia Pîrva în emisiunea lui Marius Manole, „Întrebarea mesei rotunde”

Invitat în cadrul unui podcast, Ștefan Bănică jr a spus adevărul despre divorțurile sale. Artistul consideră că atenția foarte mare a presei asupra căsniciilor sale au făcut ca acestea să se destrame.

"Relaţiile au avut de suferit în urma acestei atenții exagerate. Aceasta a venit mai mult din partea doamnelor, fiind persoane publice și având o altă meserie decât a mea. Meseria mea este pe scenă. Eu pe scenă vorbesc despre mine, nu despre alții. Actorul asta face: vorbește despre el în pielea altora. Când ești moderator sau prezentator TV vorbești despre povestea altora", a declarat Ștefan Bănică.

Andreea Marin, înșelată de Ștefan Bănică Jr: Pe o scară de la 1 la 10, te doare spre 11!

Recent, într-un interviu pentru emisiunea lui Denise Rifai, Andreea Marin a fost întrebată dacă a fost trădată de bărbatul iubit și cât de tare doare.

"Pentru mine, trecutul e trecut. Punct! Am încheiat-o cu el! Trecutul nu mai contează pentru mine, trecutul acela pe care nu l-am făcut eu, care nu a depins de mine. Pentru mine contează ceea ce trăiesc astăzi. Pe de altă parte, nu poate să fie comod să te simți înșelat, nici într-o relație de prietenie, nici de căsnicie, de familie... în orice relație faptul că așteptările tale sunt depășite în sens negativ de realitate nu poate fi ceva plăcut!

Pe o scară de la 1 la 10, te doare spre 11! Dar, dacă ești un om puternic înțelegi situația, pui fiecare personaj din poveste la locul său și îți vezi de drum. Eu nu văd deloc necesitatea de a dramatiza lucrurile în viață.

Niciun divorț nu este o dramă, este o realitate. Doi oameni sunt împreună atât timp cât își fac bine unul altuia, construiesc ceva împreună și când nu se mai înțeleg, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum, pentru că pot fi fericiți separat și pot fi total nefericiți dacă ar sta forțat, în continuare, împreună. E o alegere până la urmă! Eu am hotărât să fiu fermă, trăiesc bine și frumos cu cineva, suntem împreună... se întâmplă să nu mai fie așa, ne luăm la revedere", a spus Andreea Marin, la Kanal D, în emisiunea "40 de întrebări".

