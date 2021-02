Cum poate fi învins COVID-19. De ce este Israelul în topul vaccinării și al testării

Israelul a acționat toate trei pârghiile de intervenție în pandemie, în contextul în care deține unul dintre cele mai puternice servicii sanitare din lume, dacă nu chiar cel mai performant serviciu public de sănătate, pe plan mondial. Chiar și așa, din cauza concentrării populației în centre urbane, pandemia ar fi blocat sistemul sanitar, dacă nu se activau strategiile de ”containment” (de blocare a răspândirii virusului) și nu se desfășura rapid campania de vaccinare.

Număr uriaș de teste efectuate în fiecare zi

Pe lângă măsurile de izolare, de fapt tocmai pentru a putea ridica așa numitul lock-down, guvernul israelian a stimulat testările, atât în instituții publice, cât și private. Rata testării era, în 18 februarie, de 6,8 la mia de locuitori, de peste șase ori mai mare decât în România, de exemplu.

Toți angajații companiilor care au contact cu publicul (magazine, bănci, servicii) sunt testați la fiecare două zile. În loc să le reducă programul de funcționare, aglomerând spațiile comerciale, Israelul a extins testarea, astfel, încât să poată surprinde și carantina doar persoanele pozitive COVID.

Ritmul testării COVID se va menține și după vaccinare, pentru că niciun vacin nu oferă garanția că blochează 100% transmiterea, pentru că o parte a populației nu se va vaccina și pentru că apar noi tulpini de virus, care trebuie surprinse înainte de a contamina mase mari de oameni.

Cum și-a asigurat Israelul necesarul de vaccin, atât de rapid?

Față de statele europene sau de America, în Israel campania de vaccinare a avansat mult mai rapid. Israelienii nu s-au confruntat, ca americanii, cu lipsa infrastructurii sau a vaccinatorilor, a persoanelor autorizate să deruleze această campanie. Nici cu livrări limitate de vaccin, ca Europa.

Spre deosebire de birocrația UE, unde și procedurile de aprobare și de achiziții sunt mai lente, Israelul Israelul și-a început programul de vaccinare pe 19 decembrie - a doua zi după Hanuka - după ce a plătit o primă pentru aprovizionarea cu vaccinul Pfizer/BioNTech, după cum scrie site-ul swiss.info.

Pe de altă parte, și companiile furnizoare de vaccinuri își doresc să coopereze cu sistemul sanitar din Israel. Cercetătorii care caută noi soluții farmaceutice sunt interesați în monitorizarea efectelor după administrare, efectuând așa-numitele studii clinice, care în România, de pildă, sunt blocate de birocrații din Agenția Medicamentelor.

Israelul oferă asistență medicală universală, deci efectele pot fi urmărite la toate grupele de vârstă și categoriile sociale (în funcție de care diferă stilul de viață, factorii de risc etc). În plus, Israelul are capacități avansate de prelucrare a datelor medicale, mergând până la corelația între seria flaconului de vaccin și modul în care a fost efectuată la un pacient anume injecția, în brațul stâng sau în cel drept. Oferind, astfel, cercetătorilor o oportunitate unică de a studia impactul efectiv al vaccinului dezvoltat de Pfizer și BioNTech.