De ce Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu

Elena Ceaușescu nu a simpatizat-o niciodată pe Nina Iliescu. La rândul ei, ca Primă Doamnă a țării, Nina Iliescu nu a fost văzută ieșind des în public se pare că tocmai de teama comparației cu Elena Ceaușescu.

Pentru ”savanta de renume mondial” Elena Ceaușescu, Nina Iliescu a reprezentat mereu o amenințare. Soția lui Ion Iliescu a reprezentat mereu pentru soția lui Nicolae Ceaușescu un adversar. Relația dintre cele două era marcată, din partea ”tovarășei” Elena, de invidie, diferențe intelectuale și competiție pentru respect și influență.

De altfel, nici Ion Iliescu nu era în grațiile ”tovarășei”, fiind considerat ca având o ”față prea umană”.

Nina Iliescu, născută Elena Șerbănescu, era doctor în chimie, absolventă a Universității de Stat din Moscova și specializată în domeniul coroziunii metalelor. A lucrat în cercetare și era respectată în mediul academic pentru competență și seriozitate. Recunoașterea reală de care s-a bucurat Nina Iliescu, potrivit informațiilor din media, contrasta puternic cu imaginea Elenei Ceaușescu, a cărei capacitate de ”savant” era adesea pusă sub semnul întrebării.

Nina Iliescu avea o eleganță naturală și o frumusețe neostentativă, ceea ce o irita, se pare, pe soția dictatorului, deranjată de popularitatea acesteia în cercurile intelectuale.

Pentru Elena Ceaușescu, faptul că Nina Iliescu prefera planul secund, refuzând titluri pompoase, ar fi reprezentând o formă de superioritate mascată. ”Tovarășa” ar fi privit-o mereu cu invidie și suspiciune, când, de fapt, Nina Iliescu dorea doar să-și protejeze viața personală într-un context social și politic complicat, dat de căsătoria cu Ion Iliescu. Și în perioada în care a fost Prima Doamnă a României, se pare că Nina Iliescu nu a dorit să iasă niciodată în față, nedorind să fie comparată vreodată cu Elena Ceaușescu.

