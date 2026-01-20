De ce anul școlar începe în septembrie și nu în ianuarie

Anul școlar începe în septembrie, primul semestru durează până la Crăciun, apoi urmează un alt semestru până la Paște și, în final, ultima parte a anului, până la vacanța de vară.

Poate vă întrebați de ce se procedează astfel și de ce anul școlar începe după mai mult de jumătate din anul calendaristic. Există un motiv istoric pentru toate acestea.

Începuturile educației în România

În anul 1864 a devenit obligatorie școlarizarea copiilor în România, conform Legii Învățământului dată de Alexandru Ioan Cuza, care prevedea 4 clase obligatorii. Astfel familiile aveau probleme dacă încercau să-și trimită copiii la muncă pentru a câștiga mai mulți bani.

Toți copiii cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani trebuiau să meargă la școală, dar existau probleme cu prezența lor efectivă, mai ales pe timp de vară când mergeau să muncească pe câmp împreună cu familiile lor, așa că anul școlar a început în septembrie, deoarece se considera că astfel se va înregistra cel mai mare număr de copii prezenți.

Asta pentru că septembrie este sfârșitul sezonului de recoltare și în perioada pe care o considerăm de obicei vacanța de vară, câmpurile și fermele aveau nevoie de cât mai multă forță de muncă posibil.

Dacă școala începea în ianuarie, mulți copii nu mai veneau la școală la jumătatea anului, dar începând din septembrie erau mai puține motive pentru care să nu vină.

Explicația istoricilor

Istoricul Paula Kitching a declarat pentru BBC: „În lunile de iarnă erau mai puține lucruri de făcut, așa că era convenabil. Dar, începând cu sfârșitul lunii mai, toată lumea mergea să-și facă treaba pe câmp: culesul fructelor, îngrijirea animalelor, recoltarea și conservarea.

Tot ea a explicat că unii copii trebuiau să ajute la îngrijirea fraților și surorilor lor în timp ce părinții erau ocupați cu munca, așa că luna septembrie era momentul perfect pentru începerea anului școlar.

În zilele noastre, lucrurile s-au schimbat mult, dar nu există motive să se modifice ceva care funcționează bine, iar copiii pot să se bucure de vacanța de vară și de vremea frumoasă.

Acele șase săptămâni glorioase de vacanță de vară nu ar mai avea același farmec dacă ar fi în a doua jumătate a lunii noiembrie și în toată luna decembrie, când vremea este rece, deși și vacanța de iarnă este destul de generoasă în zilele noastre.