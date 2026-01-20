€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri De ce anul școlar începe în septembrie și nu în ianuarie
Data actualizării: 15:45 20 Ian 2026 | Data publicării: 15:43 20 Ian 2026

De ce anul școlar începe în septembrie și nu în ianuarie
Autor: Alexandra Curtache

eleva-scoala_51051900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Au trecut sărbătorile, ceea ce înseamnă că toți elevii s-au întors la școală. Dar cei mai mici dintre ei s-au întrebat de ce nu începe anul școlar în ianuarie dacă aceasta este prima lună a anului și începe în septembrie.

Anul școlar începe în septembrie, primul semestru durează până la Crăciun, apoi urmează un alt semestru până la Paște și, în final, ultima parte a anului, până la vacanța de vară.

Poate vă întrebați de ce se procedează astfel și de ce anul școlar începe după mai mult de jumătate din anul calendaristic. Există un motiv istoric pentru toate acestea.

Începuturile educației în România

În anul 1864 a devenit obligatorie școlarizarea copiilor în România, conform Legii  Învățământului dată de Alexandru Ioan Cuza, care prevedea 4 clase obligatorii. Astfel familiile aveau probleme dacă încercau să-și trimită copiii la muncă pentru a câștiga mai mulți bani.

Toți copiii cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani trebuiau să meargă la școală, dar existau probleme cu prezența lor efectivă, mai ales pe timp de vară când mergeau să muncească pe câmp împreună cu familiile lor, așa că anul școlar a început în septembrie, deoarece se considera că astfel se va înregistra cel mai mare număr de copii prezenți.

Asta pentru că septembrie este sfârșitul sezonului de recoltare și în perioada pe care o considerăm de obicei vacanța de vară, câmpurile și fermele aveau nevoie de cât mai multă forță de muncă posibil.

Dacă școala începea în ianuarie, mulți copii nu mai veneau la școală la jumătatea anului, dar începând din septembrie erau mai puține motive pentru care să nu vină.

Citește și: Cum a devenit formarea profesorilor o afacere: Problema despre care nu vorbește nimeni / video

Explicația istoricilor

Istoricul Paula Kitching a declarat pentru BBC: „În lunile de iarnă erau mai puține lucruri de făcut, așa că era convenabil. Dar, începând cu sfârșitul lunii mai, toată lumea mergea să-și facă treaba pe câmp: culesul fructelor, îngrijirea animalelor, recoltarea și conservarea.

Tot ea a explicat că unii copii trebuiau să ajute la îngrijirea fraților și surorilor lor în timp ce părinții erau ocupați cu munca, așa că luna septembrie era momentul perfect pentru începerea anului școlar.

În zilele noastre, lucrurile s-au schimbat mult, dar nu există motive să se modifice ceva care funcționează bine, iar copiii pot să se bucure de vacanța de vară și de vremea frumoasă.

Acele șase săptămâni glorioase de vacanță de vară nu ar mai avea același farmec dacă ar fi în a doua jumătate a lunii noiembrie și în toată luna decembrie, când vremea este rece, deși și vacanța de iarnă este destul de generoasă în zilele noastre.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anul scolar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Absența lui Nicușor Dan la Davos, "un test de funcționare" pentru România
Publicat acum 33 minute
Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump
Publicat acum 37 minute
De ce e PSD-ul nemulțumit de Ilie Bolojan, de fapt. Declarația lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 37 minute
Indianul care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat, copleșit de donațiile românilor: Iubesc oamenii din România
Publicat acum 1 ora si 1 minut
România, exclusă de Ucraina de pe lista dublei cetățenii. Noua lege dată de Kiev inflamează comunitatea românească din Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 40 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 19 ore si 4 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close