De ce a renunțat Iulia Vântur la România pentru India: Te cuprinde teama... Nu am cum să sfârșesc rău!

"Nu sunt zece ani de când am plecat în India, ci de când am descoperit viața în India. M-am mutat după vreo alți câțiva ani de vizite și pe atunci am făcut tot ce am simțit. Era o lume total nouă, fascinantă, însă, atunci când te gândești să renunți la tot ce ai clădit în ani de muncă și implicare și să o iei de la capăt într-o lume nouă, te cuprinde teama.

Știi… chiar ieri cineva îmi explica de ce la anumite procesiuni, pooja, ritualuri în India, se fac acele desene superbe (rangoli) din orez, direct pe podea. Nu sunt făcute pe un suport, nu sunt lipite, fixate, iar la final, după ore în șir de muncă, ei le strâng și toată acea frumusețe de desen se risipește. Motivul? Tocmai pentru a învăța să te detașezi de lucruri, să ai libertatea de a te transforma, de a evolua.

Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău! Și am avut curaj să șterg de pe podea acea "rangoli", să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India!", a spus Iulia Vântur pentru viva.ro.

"Viața le-a aranjat"

"Am plecat așa cum plec de fiecare dată, cu două valize. Nu mi-am luat într-o zi toate hainele și am plecat, a fost o tranziție, un proces treptat. Nu știam exact la ce să mă aștept, simțeam că vreau să încerc, că acolo vreau să fiu și, chiar dacă am avut momente de teamă sau îndoială, am mers mai departe. Viața le-a aranjat astfel încât și după atât de mulți ani sunt încă aici", a mai spus vedeta.

"Știam că valoarea mea esențială nu a fost încă explorată"

"Viața în România mi-a adus multe lucruri frumoase, sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit acasă. Atunci, însă, funcționam oarecum după mentalitatea "nu e îndeajuns de bine". Aveam o carieră frumoasă, însă simțeam că nu am reușit să mă exprim îndeajuns. Dacă te uitai la viața mea, totul era chiar bine! În acel portret, totul părea ideal, însă eu știam că valoarea mea esențială nu a fost încă explorată.

În plus, când trăiești pentru mulți ani într-o imagine publică, începi să pierzi contactul cu ține însăți. În India, am fost nevoită să revin la mine, tocmai pentru că nu aveam deja o identitate în acea țară sau mi se atribuia o identitate care nu avea absolut nicio legătură cu mine, născută doar din speculații. În India, nu am mai avut statutul, imaginea, mediul cunoscut. A trebuit să mă reinventez într-un fel, de la un capăt la altul. În India, am învățat valoarea lucrurilor pe care le am deja, tocmai pentru că am avut senzația că le-am pierdut. Nu am pierdut nimic, totul s-a adăugat", a spus Iulia Vântur.

Iulia Vântur a vorbit despre sprijinul pe care Salman Khan i l-a oferit în cariera sa în India.

"Salman a fost cel care a făcut introducerea. Când ești prezentat de cineva ca el, trebuie să te prezinți de la același nivel profesional, nu ai cum să dezamăgești. Acolo a fost adevărata muncă. Conținutul și examenul final eu le-am dat. Am fost privilegiată să am parte de sfaturile unui om cu o experiență de peste 30 de ani în Bollywood. M-a susținut și chiar a crezut în mine. El a crezut în vocea mea mai mult decât am crezut eu însămi inițial. Eu chiar nu-mi făcusem vreo speranță că voi începe o carieră în muzică, în India. Abia când mi s-a spus "ai un dar frumos, special… nu-l ignora!", am realizat că merită să pun extra muncă și energie. Meritam să fac asta pentru sufletul meu. Muzica este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le-am primit în viața mea", a spus Iulia Vântur pentru viva.ro. Citește mai departe>>

