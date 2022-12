De ce a lipsit Mircea Badea din platoul Antena 3: Sunt prins în capcană / update

„Mircea Badea este alături de noi prin telefon, pentru că înțeleg că este blocat, este prins în trafic”, a zis jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Da, sunt prins în capcană. Nu am știri din Ucraina, am știri din București, România. Sunt pe Șoseaua București Nord, cum se numește, venind dinspre celebrul OMV de la Pipera către bulevardul Dimitrie Pompeiu. Nu ne mișcăm de o oră. Este o mare de mașini aici. Nu am ce să fac, pur și simplu, sunt blocat din toate părțile. Mi-e că, la un moment dat, oamenii își vor abandona mașinile și vor pleca pe jos, căci nu ne mișcăm deloc”, a zis Mircea Badea într-o intervenție telefonică.

„Mircea, unde te grăbești?!”, l-a întrebat Radu Tudor.

„Aveam și eu serviciu... Încearcă niște oameni să întoarcă mașinile, dar e greu și pe sensul celălalt”, a mai spus Mircea Badea.

UPDATE: În cele din urmă, situația s-a rezolvat și Mircea Badea a ajuns, luni seară, în platoul Antena 3 CNN.

Badea a fost la parada militară de 1 Decembrie: Când am văzut ce scria mare pe umbrela mea... mi-am dat seama de dimensiunea dezastrului

Mircea Badea a fost cu fiul său, Vlăduț, la parada militară de 1 Decembrie.

Mihai Gâdea l-a întrebat cum a fost experiența de la parada militară de Ziua Națională a României.

„N-am avut timp să am o experiență pentru că am fost foarte ocupat să pun planul în aplicare. Am făcut un plan de invazie a paradei. Am invadat parada pentru că am făcut planul și a ieșit beton”, a spus realizatorul TV.

„Am stat în fața Ambasadei Rusiei, pe Kiseleff. Acolo am stabilit capul de pod. Când am ajuns noi, pe la ora 10.45, era slăbuță mișcarea în zona aceasta. Am ocupat bordura și am zis: „nu cedăm această bordură!” Am fost și cu bunicul lui Vlăduț care a fost colonel de Armată. Am organizat un desant... ce să mai...”, a mai spus Mircea Badea.

„Când au venit infanteriștii, Vlăduț a spus: „gata, au venit majordomii mei!” Ne ploua, dar îi veniseră majordomii...”, a spus amuzat Mircea Badea.

„Copilul a fost mulțumit pentru că a bifat acțiunea. S-a simțit în rândul lumii. Când am plecat, mi-am dat seama ce scria pe umbrela mea albă. Atunci mi-am dat seama de dimensiunea dezastrului, când am deschis umbrela. Pe ea scria mare de tot, uriaș, cu litere aurii: „DUBAI” Dacă există imagini din dronă, se vede umbrela mea”, a mai zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Mircea Badea, după ce Marius Manole a zis că vrea să-și ia cetățenie moldovenească: Sunt și un pic trist

Mircea Badea a reacționat după ce Marius Manole a spus că își ia cetățenie moldovenească.

Marius Manole a anunțat că vrea să-și ia cetățenie moldovenească, fiind mândru de președintele Maia Sandu. Actorul a transmis pe Facebook că a fost impresionat și bucuros după ultimul său spectacol la Chișinău. Anunțul lui Marius Manole vine la câteva zile după ce Cristi Danileț a obținut cetățenie moldovenească.

Subiectul a fost comentat de Mircea Badea. „Ceva ce mă înduioșează, dar mă și entuziasmează. Cât de tare e, ce minunăție, ce superbitate! Avem următoarea știre pe DCNews. Deci, după ce domnul Cristi Dănileț, exclus din magistratură, și-a luat cetățenie a Republicii Moldova, semnată de președintele Maia Sandu, al cărui fan sigur că sunt, dar mai mic așa, deci a semnat cetățenie pentru Cristi Dănileț, poate cine știe se pricopsește cu un băiat cum trebuie la statul de drept din Moldova. Pe sistemul hai că începe, atenție cine își mai ia cetățenie în Moldova. Există ceva mai tare? Marius Manole! Ne pleacă valorile, ești nebun?! Zice: Sunt mândru de președintele meu Maia Sandu. Deci Maia Sandu este președintele lui. Așa da. E mult prea tare”, a spus Mircea Badea la Antena 3 CNN.

„Sunt și un pic trist, totuși... ne pleacă valorile...”, a mai zis Mircea Badea.

