David Popovici a fost desemnat sportivul anului la Gala „Campionii Natației 2024”

Evenimentul a celebrat rezultatele remarcabile ale sportivilor români într-un an excepțional pentru natația românească, încheiat cu succese istorice la Jocurile Olimpice de la Paris.

David Popovici a urcat pe scenă în ropotele de aplauze ale colegilor și oficialilor, fiind răsplătit pentru aurul cucerit la 200 m liber și medalia de bronz la 100 m liber, într-o competiție dominată de excelență. În discursul său, tânărul campion a transmis un mesaj emoționant, evidențiind importanța echipei și a familiei în drumul său spre performanță:

„Vreau să mulțumesc întregii mele echipe, pentru că nu ar fi fost posibil fără ei, fără familia mea, fără atâtea de multe lucruri care să meargă așa cum trebuie, dar clar nu ar fi mers nici fără munca și ambiția noastră colectivă. Aș vrea să felicit pe toată lumea din sală, pe toți ceilalți sportivi, dar mai ales înotătorii, care nu sunt prezenți cu noi aici. Dar ne vom întâlni de mâine, când încep Naționalele de la Otopeni”, a spus Popovici conform Agerpres.

Adrian Rădulescu, antrenorul anului: „E un premiu care aparține echipei”

Alături de Popovici, a fost premiat și Adrian Rădulescu, desemnat antrenorul anului 2024. Recunoscut pentru contribuția sa esențială la formarea și susținerea campionilor, Rădulescu a împărțit momentul cu întreaga sa echipă tehnică, pe care a invitat-o pe scenă:

„Mulțumesc pentru acest premiu, dar simt că el trebuie împărțit cum se cuvine. Fără echipa din spate, fără efortul zilnic al fiecărui membru, nu am fi ajuns aici. Este o muncă de echipă în fiecare zi”.

Camelia Potec: „2024, anul excelenței în natație”

Președinta FRNPM, Camelia Potec, a oferit o retrospectivă impresionantă a anului 2024, subliniind succesele sportivilor români la toate marile competiții internaționale. Potec a vorbit despre strategia pe termen lung, solidaritatea din interiorul federației și a amintit de onoarea de a organiza în august.

Campionatul Mondial de înot pentru juniori, la Otopeni:

„2024 va rămâne pentru noi un an al excelenței. Un an în care am privit trecutul cu respect, prezentul cu încredere și viitorul cu energie debordantă. Jocurile Olimpice ne-au adus lacrimi de bucurie, momente de glorie și o mândrie greu de spus în cuvinte”.

Bogdan Matei, președintele ANS: „Suntem parteneri de nădejde ai performanței”

Prezent la eveniment, Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a transmis un mesaj de susținere pentru toți sportivii și oficialii prezenți: „Menirea mea este să încep să fac tot ceea ce depinde de noi, pentru ca sportul românesc să mai pună o cărămidă la ceea ce înseamnă realizarea marilor performanțe pentru această țară. Agenția Națională pentru Sport vă este un partener de nădejde în drumul nostru comun”.

Matei a adus și un omagiu Elisabetei Lipă, fost ministru al sportului, aflată în sală, și a încheiat cu tradiționalul „Hai România!”, subliniind emoția și speranța care au marcat întreaga gală.

Lista completă a laureaților Galei „Campionii Natației 2024”

Evenimentul a premiat excelența în toate disciplinele Federației: înot, sărituri în apă și pentatlon modern. În cadrul categoriei înot, pe lângă David Popovici, s-au remarcat Vlad Stancu, Denis Popescu, Robert Badea și alți tineri sportivi de mare perspectivă.

La secțiunea antrenori, alături de Adrian Rădulescu au fost onorați Dragoș Luscan, Valentin Grigoraș, Marcel Ivan, în timp ce la sărituri în apă, Cătălin Preda și Constantin Popovici au fost desemnați printre cei mai buni sportivi.

Pentru pentatlon modern, în topul laureaților s-au regăsit Ion Alexandru Nicolae și Alexandra Constantinescu, iar Alexandru Molnar Diaconu a fost recunoscut drept antrenorul de referință al acestei discipline.

