Datoriile clubului Dinamo vor fi de 1,8 milioane de euro, eșalonabile pe 3 ani

Administratorul special al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, Vlad Iacob, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că datoriile grupării după procesul de ''haircut'' pe care conducerea îl are în vedere vor ajunge la 1,8 milioane de euro, eşalonabile în trei ani.

El a precizat că se aşteaptă în continuare sprijinul suporterilor ca să achiziţioneze abonamente la meciurile care probabil se vor juca pe stadionul Arcul de Triumf, arena Dinamo urmând să intre în proces de demolare pentru a fi reconstruită.



"În prezent datorii sunt într-adevăr destul de ridicate, însă prin 'haircut', prin tăiere acestora, chiar semnificativ aş putea spune, le va plasa undeva în jurul valorii de 1,8 milioane de euro, eşalonabil în următorii trei ani. Suntem siguri că se poate realiza acest 'haircut'. Într-adevăr, situaţia nu e roz, însă ne bazăm, aşa cum am spus, pe partenerii comerciali, care au mai fost alături de club, pe sponsorii apropiaţi ai clubului şi în special pe fani, pe care îi aşteptăm să contribuie în continuare prin programul DDB. Îi aşteptăm să achiziţioneze abonamente, sper ca în cel mai scurt timp să să anunţăm noua arenă pe care vom lua. Arcul de Triumf este o variantă de dorit. Cu siguranţă încercăm să rezolvăm situaţia de acolo cât mai repede cu putinţă. Acest club cred că poate fi reorganizat în aşa fel încât să fie atractiv inclusiv pentru pentru marii investitori privaţi", a spus Vlad Iacob.



Oficialul clubului Dinamo, care s-a declarat suporter al echipei alb-roşii, a afirmat că obiectivul formaţiei va fi acela de a lupta pentru promovarea în Liga I.



"Pentru mine este o onoare să fiu aici, Dinamo este un club enorm care îşi are locul în vârful fotbalului românesc. Vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca din nou o să ajungă acolo cât de repede cu putinţă. Este un moment dificil, atât pe plan sportiv, cât şi prin prisma reorganizării judiciare, însă situaţia nu este una dramatică. Aşteptăm alături de noi investitori, parteneri comerciali şi mai ales fanii, cărora vreau să le mulţumesc pentru susţinere. Un club precum Dinamo trebuie să lupte în primul rând la fiecare meci. Noi ne dorim să luptăm pentru o revenire în Liga I", a mai spus administratorul special.



Iacob a precizat că Dinamo are resursele necesare pentru a începe sezonul Ligii a II-a: "Primul obiectiv este să stabilizăm situaţia, atât la în primul rând la nivel sportiv, la nivelul primei echipe, pentru că sezonul stă să înceapă, dar totodată lucrurile trebuie stabilizate şi la nivel administrativ şi managerial. Avem resursele necesare pentru a începe sezonul, pentru orice, însă orice ajutor este bine venit. Mi-e greu să spun o lună, două, cinci. Dorin Şerdean este acţionarul majoritar al clubului şi îşi doreşte ca Dinamo să ajungă din nou în Liga I, este o persoană constructivă. Îşi doreşte ca acest club să ajungă la nivelul la care a fost. Ne bazăm pe un buget care să ne asigure că ne luptăm pentru promovare".



Vlad Iacob, care va împlini pe 15 august vârsta de 35 de ani, i-a luat locul lui Iuliu Mureşan, care s-a despărţit de club după retrogradarea în liga a doua.



Clubul de fotbal Dinamo a solicitat intrarea în insolvenţă la 25 iunie 2021, Tribunalul Bucureşti hotărând deschiderea procedurii la 1 iulie 2021.



Aceasta este cea de-a doua procedură a insolvenţei declanşate de SC Dinamo 1948 SA, după ce societatea fusese reintrodusă în circuitul economic în septembrie 2015.



Pentru prima oară în istoria sa, echipa de fotbal Dinamo a retrogradat în Liga a II-a la finalul sezonului precedent după ce a pierdut barajul de promovare/retrogradare cu Universitatea Cluj.

Ovidiu Burcă a preluat banca tehnică a celor de la Dinamo Bucureşti şi are ca obiectiv promovarea în Liga 1.

"Și pentru mine este o onoare imensă și o mândrie să fiu antrenorul lui Dinamo, chiar dacă echipa nu e în cel mai bun moment. Cu atât mai mult, e o mândrie că s-a apelat la mine în acest moment dificil. Ce pot eu să le promit celor care au avut încredere în mine că vom face tot ce este posibil să readucem clubul unde îi este locul. Nu e ușor, dar sunt convins că atunci când muncești foarte eficient și pui foarte mult suflet, lucuruile nu au cum să meargă decât în direcția bună. Înțeleg responsabilitatea de pe umerii mei, dar mă simt pregătit și sunt ferm convins că vom duce Dinamo acolo unde îi este locul.

Numirea mea a depins oarecum de investirea lui Vlad ca administrator special, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că a trebuit să înțeleg foarte bine momentul în care se află Dinamo și cred că de asta a durat așa de mult. Pe majoritatea dintre jucători îi știu, dar aș vrea să nu mă hazardez, chiar dacă timpul ne presează foarte tare.

Vreau să fac o evaluare cât mai corectă a jucătorilor și vreau să fim inspirați să selecționăm jucătorii care pot să dea cel mai bun randament în tricoul lui Dinamo, pentru că tricoul lui Dinamo este un tricou greu. Avem nevoie să identificăm jucători motivați care să joace la Dinamo și care au capacitatea și talentul să o poată face.

Eu o să am un staff care încă nu e definitivat, pentru că pe oamenii pe care îi avusesem nu puteam să îi țin pe loc. Încerc să aduc în jurul meu oameni foarte bine pregătiți și motivați. Când ești motivat, nimic nu te poate opri să-ți faci meseria la cel mai înalt nivel. Sunt anumite lucruri care țin de nivelul nostru de existență, unii au copii, familie, credite. Am încercat ce resurse mai există în Dinamo.

L-am găsit aici pe Sorin Coceag, pe care l-am adus și la altă echipă, la nivelul academiei, e bine pregătit, mi-a fost profesor și când am făcut cursurile de antrenor. Va fi secundul meu. Consilier tehnic va fi Florin Marin, pentru că e un moment în care trebuie să construim, e nevoie și de experiență, e un foarte bun strateg și tactician. Sunt în discuții cu un preparator fizic, dar nu pot să vă spun până luni. Primul criteriu trebuie să fie nivelul de competență. Apoi, dacă e și dinamovist, e varianta optimă. Pe Danciu îl doresc și eu, și Vlad, vom vedea în zilele următoare dacă putem să îl aducem.", a spus Burcă, la conferința de presă, conform Digisport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News