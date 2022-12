Daniela Simulescu, urare de Crăciun pentru toate zodiile: Fiți mai blânzi cu voi. Nu de la astrologi trebuie să cerem povețe

"Iată că a venit și această zi de duminică destul de importantă pentru fiecare dintre noi și înainte de a trece la previziunile săptămânii ce urmează, ultima săptămână a acestui an, profit și eu de ocazie să îți spun Crăciun fericit! Îți doresc ca astăzi să lași la o parte tot ce înseamnă egou, orgoliu, suferințe, astfel încât să te liniștești, să te echilibrezi și să capeți așa o oarecare armonie, să te poți conecta la oamenii cei mai importanți din viața ta pentru că ești alături de ei, bănuiesc. Dar și dacă ești singur astăzi, să știi că nu ești singur. Suntem aici cu tine. Îți dedicăm și ție această emisiune și îți dorim să îți faci ziua frumoasă, indiferent că ești singur sau nu, vă doresc să aveți grijă de voi.

Ce comentariu a primit Daniela Simulescu

Și mai am o urare, o urare inspirată în urma unui comentariu pe care l-am primit acum ceva timp la Horoscopul 2023. Apropo, toate zodiile sunt puse pe canalul DC NEWS, adică le puteți căuta adică există o emisiune specială pentru fiecare zodie în 2023. La una dintre emisiuni am primit un comentariu, mai exact la horoscopul Gemenilor pentru anul 2023, am primit un comentariu în care cineva mi-a spus că așa ceva negativ și că s-a simțit foarte rău, mi-a zis că are nevoie de blândețe și gândire pozitivă Eu aici vin să vă spun, în această zi sfântă, că nu am putut să îi fer doamnei blândețe și gândirea pozitivă de care poate că avea nevoie în momentul respectiv, poate trecând prin momente grele, însă aspectele perioadei și aspectele anului viitor, mai ales pentru cei din zodia dumneaei atât ei, cât și noi, toți ceilalți, noi nu trebuie să așteptăm blândețe de la ceilalți și gândire pozitivă.

Noi trebuie să învățăm în perioada următoare să fim blânzi față de noi, că iată, Crăciunul vorbește până la urmă de nașterea lui Isus, în niciun caz de Moș Crăciun. Moș Crăciun a apărut pe urmă, mesele acelea minunate, cadourile sub brad, atâtea petreceri și evenimente de Crăciun, dar totul pornește de la relația pe care o avem noi cu noi, de la relația pe care o avem cu copilul interior și deseori spun acest lucru, nu de la astrologi trebuie să cerem blândețe, gândire pozitivă sau povețe.

O urare specială pentru toate zodiile

Astrologii vin doar să vă interpreteze anumite tranzite, iar dacă voi aveți anumite așteptări de la astrologi eu v-aș ruga să vă gândiți de ce aveți așteptări de la persoana asta exterioară pe care nu o cunoașteți, de ce îi dați atâta importanță și de ce vă supărați când nu vorbește frumos și când nu spune doar de bine. Ar trebui să ne întoarcem către noi, către propria persoană, către copilul interior, acela care este cu noi oricând oricum. Că este vindecat, că nu este vindecat, el este cu noi și de cele mai multe ori dacă nu îl vom vindeca el va reacționa în relațiile personale, el va reacționa la serviciu când vom lua lucrurile personal și vom avea câte un tantrum poate, el se va înfuria. Aș vrea ca o urare așa generală pentru voi toți, în aceste zile sfinte, în aceste zile de sărbătoare, în ultima săptămână a anului, să vă propuneți să fiți mai blânzi cu voi", a spus Daniela Simulescu.

