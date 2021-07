Dan Vîlceanu (PNL): USR PLUS vor fi adversarii noştri în campania electorală din 2024

"Trebuie să realizăm că nu mai suntem doar noi şi PSD în lupta asta, în competiţia asta. Au mai apărut şi alte partide, cum e USR. Chiar dacă suntem într- coaliţie, în 2024 vor fi adversarii noştri în campania electorală şi atunci ne trebuie o schimbare, ne trebuie o altă viziune care să îi facă pe oameni să înţeleagă, aşa cum spune Florin Cîţu, că avem nevoie de opt ani de guvernare liberală, să dezvoltăm România. Din păcate, România a rămas în urmă cu reforme absolut necesare", a afirmat Dan Vîlceanu, în cadrul Conferinţei de alegeri a filialei teritoriale Botoşani a PNL, că USR va fi adversarul PNL la alegerile din 2024.



El a vorbit de necesitatea dezvoltării infrastructurii României, sub guvernare liberală. De asemenea, el a subliniat necesitatea implementării unor reforme a sistemului de pensii şi a sistemului de administraţie.



Vîlceanu a reiterat că actualul premier Florin Cîţu este singurul capabil să reformeze România, dar şi formaţiunea politică pe care îşi propune să o conducă, transmite Agerpres.

Orban spune de ce a pierdut PNL alegerile parlamentare: Nu PSD ne-a învins. Ne-a învins pandemia

"Nu vreau să dau explicaţii sau să mă justific. În momentul în care am preluat PNL, PNL era după o înfrângere zdrobitoare, un partid demoralizat, un partid care îşi pierduse încrederea în sine şi de multe ori membrii PNL aveau o uşoară reţinere să spună că sunt membri ai PNL. În patru ani am avut victorii la care nu s-ar fi aşteptat nimeni: referendumul pentru justiţie iniţiat de preşedintele României, alegerile europarlamentare, alegerile prezidenţiale, dărmarea guvernului PSD. (...) Am câştigat alegerile locale. (...) Am să trec la subiectul alegerilor parlamentare. Nu PSD ne-a învins. Ne-a învins pandemia. Alegerile parlamentare s-au desfăşurat pe vârful pandemiei, cu peste 10.000 de cazuri pe zi, alegerile parlamentare au fost afectate de incendiul de la Piatra Neamţ, care a provocat o emoţie publică extraordinară la nivel naţional şi dacă nu eram noi, echipa care să avem reacţia cea mai potrivită, cea mai rapidă, împreună cu domnul ministru Tătaru, probabil PNL ar fi avut de suferit şi mai mult de pe urma acestei drame care s-a petrecut la Piatra Neamţ. Acum puteţi să-mi spuneţi cu mâna pe inimă - medicul erou trăieşte pentru că noi am luat decizia potrivită şi am reuşit să facem ceea ce era omeneşte şi normal în situaţia respectivă", a spus Orban.



El a mai afirmat că în mandatul său toate proiectele de investiţii din Moldova au reprezentat o prioritate absolută, transmite Agerpres.