Dan Air spune că nu are nicio implicare în demiterea directorului Aeroportului Internaţional Ghimbav Braşov

Dan Air se dezice de demersul autorităţilor locale şi centrale de demitere a directorului Aeroportului Internaţional Ghimbav Braşov şi menţionează că nu are nicio implicare în această decizie.



"Mutarea operaţiunilor companiei aeriene româneşti Dan Air, de la Braşov, la Bacău, a generat un val de nemulţumiri, atât în rândul pasagerilor, cât şi în rândul autorităţilor care trebuiau să faciliteze transportul aerian pe Aeroportul Internaţional Braşov - Ghimbav. Rămase cu o singură companie aeriană şi fără niciun operator bazat la Braşov, autorităţile centrale şi locale au început căutarea vinovaţilor şi au decis că directorul Aeroportului Braşov, Alexandru Anghel, ar trebui să fie demis. Dan Air se dezice de acest demers, nu are nicio implicare în această decizie şi consideră că problemele aeroportului din Braşov (orarul de zbor redus şi lipsa dotărilor pentru operare în condiţii de vizibilitate redusă) nu se vor rezolva prin asemenea decizii", se menţionează într-un comunicat al companiei aeriene.



După ce, în data de 31 octombrie, compania Dan Air a anunțat încetarea operațiunilor sale pe Aeroportul Internațional Ghimbav din Brașov, operatorul aerian a făcut publice explicații referitoare la motivele care au determinat aeroportul din Brașov, o investiție așteptată de 15 ani și care a implicat 120 de milioane de euro din fonduri publice, să devină neprofitabil.

Precizările Dan Air

Potrivit Agerpres, Dan Air a evidenţiat în nenumărate rânduri faptul că deciziile arbitrare ale autorităţilor centrale, lipsa de coordonare între acestea şi autorităţile locale, lipsa de viziune şi sens în eficientizarea activităţii aeroportului, transformă această investiţie cu potenţial strategic uriaş într-una ineficientă şi pune în pericol dezvoltarea economiei locale a Braşovului.



"În final cei care au de suferit sunt pasagerii, economia locală şi Dan Air, care, de bună credinţă la fel ca braşovenii, au investit într-un proiect ce avea să-şi piardă aripile la scurt timp de la decolare. Ne folosim de această ocazie pentru a ne cere încă o dată scuze pasagerilor care şi-au pus încrederea în Dan Air pentru a-i duce acasă şi ne pare rău că nu putem rămâne în linia întâi pentru a lupta alături de braşoveni, însă promitem că vom continua eforturile pentru deschiderea aeroportului Braşov şi ne vom întoarce imediat ce aeroportul va funcţiona în mod eficient", a declarat Matt Ian David, CEO-ul companiei.



Comunicatul mai semnalează că prima soluţie oferită de autorităţile centrale după anunţul Dan Air de părăsire a Braşovului a fost demiterea directorului Aeroportului Internaţional Ghimbav Braşov, Alexandru Anghel, în schimbul rămânerii companiei aeriene la Braşov.



"Am fost sunat şi întrebat personal dacă demiterea directorului Alexandru Anghel ne-ar determina să ne răzgândim şi să rămânem la Braşov. Am fost surprins să aflu că cea mai bună soluţie venită de la o furnizorul de servicii de trafic aerian ROMATSA, entitatea care însăşi a data peste cap planurile Braşovului, este demiterea directorului aeroportului. O demitere nu va rezolva problema de fond a aeroportului. Dan Air îşi doreşte să revină la Braşov în momentul în care acest aeroport va fi complet funcţional, pentru că vă reamintesc, Dan Air a înregistrat, în actualele condiţii de operare, pierderi de 2,6 milioane de euro. Piedicile puse atât Aeroportului Internaţional Braşov cât şi companiei Dan Air nu sunt de la autorităţile locale, ele fiind singurele interesate ca aeroportul Braşov să fie operabil 24/7, fiind singurul mod în care un aeroport debutant poate fi atractiv. Toate piedicile au fost puse de către autorităţile centrale, în speţă ROMATSA care nu permite funcţionarea aeroportului cu un program extins din lipsa controlorilor de trafic aerian coroborată cu decizia nefastă de a plasa turnul virtual al Braşovului la Arad, un aeroport fără niciun fel de viitor unde există foarte puţini controlori disponibili. Aşadar, Dan Air se dezice total de demersul abuziv al instituţiilor centrale şi nu crede că un singur om este responsabil pentru situaţia de la Braşov, ba chiar mai mult, îl susţinem pe domnul Anghel pentru rămânerea în funcţie pentru că acesta cunoaşte cel mai bine situaţia aeroportului din Braşov şi factorii externi iliciţi care au condus la prezenta situaţie", a mai spus Matt Ian David.



Dan Air va avea ultimul zbor cu aterizare pe Aeroportul Internaţional Ghimbav Braşov pe data de 9 Noiembrie, atunci când cursa Stuttgart-Nuremberg-Braşov va ajunge pe aeroport în jurul orei 15:30. Apoi operaţiunile companiei aeriene vor fi mutate complet pe Aeroportul Internaţional "George Enescu" din Bacău.

