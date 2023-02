Cutremure Turcia şi Siria: Bilanţul morţilor a ajuns la peste 28.000

Martin Griffiths a ajuns sâmbătă în oraşul Kahramanmaras din Turcia, epicentrul cutremurului de 7,8 grade care a avut loc pe 6 februarie şi care a făcut în total 28.191 de morţi - 24.617 în Turcia şi 3.574 în Siria.

'Cred că este dificil de estimat (bilanţul) tocmai pentru că trebuie să ajungem sub dărâmături, dar sunt sigur că se va dubla, sau mai mult', a declarat înaltul oficial al ONU pentru Sky News.'Încă nu am început cu adevărat să contabilizăm numărul morţilor', a avertizat Griffiths. Zeci de mii de salvatori continuă să caute sub moloz într-un frig glacial, care sporeşte suferinţa milioanelor de persoane sinistrate.

ONU a avertizat că cel puţin 870.000 de persoane au nevoie urgentă de mese calde în Turcia şi Siria. În prezent, se consideră că până la 5,3 milioane de persoane sunt fără adăpost doar în Siria. Aproape 26 de milioane de oameni au fost afectaţi de cutremur, a declarat sâmbătă OMS, lansând un apel la donaţii de 42,8 milioane de dolari pentru finanţarea nevoilor sanitare imediate.

Agenţia turcă de gestionare a dezastrelor a declarat că peste 32.000 de membri ai organizaţiilor turceşti participă la operaţiunile de salvare. Acestora li s-au alăturat 8.294 de salvatori din străinătate. 'În curând, persoanele responsabile de căutare şi salvare vor lăsa locul agenţiilor umanitare a căror sarcină, în următoarele câteva luni, este aceea de a se ocupa de numărul extraordinar de mare al persoane afectate', a mai spus Griffiths sâmbătă într-o înregistrare video postată pe Twitter, potrivit Agerpres.

3 aplicații pe care să le ai în telefon în caz de cutremur

În ultimii ani, ca urmare a evoluției tehnologice, oamenii au posibilitatea să fie avertizați în timp util, direct pe smartphone-ul personal, pentru a se putea retrage în locuri mai sigure, cum ar fi tocul ușii sau sub o masă.

Cum poți primi alertă înainte de seism

1. Alertele mele de cutremur

Această aplicație este una dintre cele mai complete și cele mai folosite pentru detectarea cutremurelor, pentru că vine cu informații privind seismele care au loc în fiecare zi și în timp real.

Vei primi notificări despre cutremure și informații precum: locația lor exactă, adâncimea și distanța față de tine, în cazul în care ai locația activată. Mai multe de atât, prin intermediul ei poți vizualiza magnitudinea cutremurelor pe scara Richter, pentru a vedea cât de puternice și distructive sunt.

2. Detector de cutremur

Aplicația se regăsește în Magazin Play sub numele de Seismo Detector sau Earthquake Detector. Ea oferă informații importante despre cutremurele la nivel global, precum adâncimea lor, magnitudinea și multe alte detalii.

Prin intermediul ei poți afla, în timp real, totul despre cutremurele puternice și chiar să primești alerte înainte ca acestea să se întâmple.

Totodată, o funcție importantă este cea de verificare a siguranței, care te ajută să îți localizezi familia și prietenii după un cutremur puternic, oriunde te afli. În cazul în care un seism puternic are loc în zona în care te afli, aplicația poate trimite automat un SMS sau e-mail către o listă completată de tine.

Există și o versiune cu plată, care are funcții mai avansate, ca de exemplu: sintetizator vocal pentru notificări, vizionarea cutremurelor în realitate augmentată și mesaje de chat prioritare în caz de urgență.

3. SASSLA

Aplicația SASSLA este una dintre cele mai bune, deoarece te poate avertiza, chiar cu 120 de secunde înainte, când va avea loc un cutremur. Astfel, în acest timp tu trebuie să iei toate măsurile pentru a te proteja împotriva oricărui dezastru, notează playtech.ro, citat de Impact.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News