Cutremur puternic înregistrat în această dimineață

Pământul s-a cutremurat din nou în această dimineață.

Un cutremur de magnitudinea 6,3 a avut loc luni, 25 august, în apele de lângă Insulele Kurile din Rusia, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geospațiu (GFZ), citat de Reuters.

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 km.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a confirmat, de asemenea, cutremurul, estimând magnitudinea acestuia la 6,1.

Regiune cu activitate seismică intensă

Regiunea Insulelor Kurile este situată într-o zonă seismică activă, cunoscută sub numele de Arcul Kuril-Kamceatka, unde plăcile tectonice Pacific și Okhotsk se întâlnesc.

În ultimele săptămâni, zona a fost afectată de mai multe cutremure, inclusiv un eveniment major de magnitudine 8,8 în apropiere de Peninsula Kamceatka, care a avut loc pe 30 iulie 2025.

