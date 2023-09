Cutremur Maroc. Hartmann, despre dispariția Regelui Mohammed al VI-lea / video

H. D. Hartmann, analist de politică externă și profiler, a fost invitat la DC News, la emisiunea „Geostrategica“, unde a vorbit despre cutremurul din Maroc și mișcările făcute de regele țării, Mohammed al VI-lea.

„Marocul este, ca și Roma, un șantier arheologic în aer liber. Au orașe de acum 2.000 de ani care nu au fost atinse. Marile moschei din interiorul Marocului sunt neatinse de peste 1.500 de ani. Înțeleg faptul că acolo sunt monumente istorice rase de pe suprafața pământului. Sunt peste 2.000 de morți și 3.000 de răniți. Este un efort total și absolut de a găsi ultimii supraviețuitori.“, a spus Hartmann.

„În Maroc, în acest moment se ridică un scandal foarte mare. Regele nu este. Suveranul marocan are o boală degenerativă care l-a obligat să-și scoată fiul moștenitor - un prinț de 17 ani - și să-l trimită la marii rechini, la prinții moștenitori ai Emiratelor Arabe, Arabiei Saudite etc. Ăia, care și ei erau tineri, se întâlneau cu un copil. Acum e mult mai obișnuit, dar, totuși, este foarte tânăr.

Regele Marocului are această boală. El a fost extrem de gras, iar de un an a slăbit brutal. Am înțeles că a avut două operații extrem de serioase, una chiar la Paris. De la dosarul Pegasus, când a fost interceptat, el a întrerupt relațiile cu Franța. Când a aflat de dezastrul natural, el a dat un decret pentru instituirea de 3 zile de doliu național, a ordonat celor 15.000 de moschei din Maroc să facă celebrele trei rugăciuni pentru morți în fiecare zi și a indicat care sunt țările care au voie să intre în Maroc pentru a ajuta țara la descoperirea supraviețuitorilor și la demolarea clădirilor“, a precizat H.D. Hartmann.

„El a dat numele a doar trei țări, iar în decret e specificat faptul că Franța nu are voie. E interesant, totuși, că una dintre cele mai grave operații făcute, a făcut-o la Paris. Au fost admise să ajute Marea Britanie, SUA și Italia. România nu cred că a făcut cerere“, a precizat analistul de politică externă.

„Marrakech a fost cel mai lovit. Este nu doar centrul cultural al Marocului, dar este și un centru al marilor întâlniri și marilor simboluri mediteraneene“, a mai spus Hartmann.

„S-au prăbușit clădirile vechi și mai ales cele din zona rurală“, a completat Val Vâlcu.

„Ei nu au avut mari cutremure, dar zona mediteraneană este o zonă activă seismic“, a mai zis H.D. Hartmann.

