Curtea de la Haga, decizie pentru Putin. Chirieac: Oriunde s-ar afla în lume, ar trebui predat autorităților

„Acest proces va dura ani! E un proces cu tot ce trebuie. Nu are nimeni acum în tot Occidentul și în toată lumea civilizată și în China cred niciun fel de îndoială că Putin a provocat crime de război. A atacat un stat care la rândul său nu l-a agresat cu nimic. Să ne înțelegem bine! Problema este alta însă. Congresul american l-a declarat criminal de război, Curtea Internațională a început procesul. Repet: cu toții suntem de acord că Putin poate fi considerat criminal de război. Dar poate că va fi nevoie, la un moment dat, cu o încetare a focului, să negociezi cu Putin, pentru că eu nu cred că va fi răsturnat de la putere de oligarhia pe care a creat-o în peste 20 de ani de putere neîntreruptă.

Din acest punct de vedere, într-un fel mă bucur că procesul de la Haga va dura ani, fiindcă lasă o portiță de continuare a dialogului. Gândiți-vă prin ce am trecut când ne-am inflamat cu toții, începând cu președintele Joe Biden, care s-a dovedit că are informații și a acționat impecabil, cu toții au spus suntem în pericol de război nuclear. În acest moment, toate canalele de comunicare care s-au creat cu Putin l-au îndepărtat pe acest om de butonul roșu. Cu treaba excepțională făcută de Emmanuel Macron, cancerul Olaf Scholz, premierul Israelului, cu toate canalele care s-au deschis. (...) Acum măcar are un fir care îl împiedică să țină mâna pe butonul nuclear”, a spus Bogdan Chirieac, miercuri după-amiază, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

„În momentul în care Curtea de la Haga va da acest verdict (n.r. criminal de război), Putin, oriunde s-ar afla în lume, trebuie predat autorităților și băgat la pușcărie”, a spus Bogdan Chirieac.

„Vă dați seama ce orgoliu avea acest om înainte de 24 februarie?! Era omul la care veneau toți să discute, el avea convorbiri cu Biden, cu toată lumea. Erau discuții de la egal la egal. Slavă Domnului că procesul de la Haga va dura ani de zile, deci nu îl vor declara chiar acum criminal de război, pentru că nu e bine să-l apeși”, a mai zis Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.