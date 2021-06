Curtea de Apel Cluj a anulat condiționarea participării la evenimente de vaccinare sau test negativ la Covid

'Soluția pe scurt: Respinge excepțiile lipsei de interes a reclamanţilor şi lipsei de obiect a acţiunii. Admite în parte acțiunea formulată şi precizată de reclamanţii KMK și MG (n.red. Kapcza Mikolt Krisztina și Marin Gabriel). Respinge cererea de intervenţie în favoarea pârâtului GR (n.red Guvernul României) de către MAI.

Anulează în parte HG nr. 531/2021 astfel cum a fost modificată de HG nr. 580/2021 în privinţa următoarelor dispoziţii: Anexa2 art. 3 ind. 1 iar la Anexa 3 articolul 1 pct. 5,6,7,12,13,18,20,22,27 şi art. 6 punctele 2,4,9 doar în privinţa condiţionării participării de prezentarea dovezilor menţionate la art. 3 ind. 1 al anexei 2.

Menţine celelalte dispoziţii ale acestor articole. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată azi 07.06.2021 prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.', scrie portal.just.ro.

Vezi continuarea pe clujjust.ro.

Amintim faptul că șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat joi, 27 mai 2021, la finalul şedinţei de Guvern, că în cazul evenimentelor private la care participă mai mult de 50 de persoane, în spaţii închise, organizatorul trebuie să se asigure că toate persoanele sunt vaccinate. La intrare sau cine invită trebuie să se asigure că persoanele au fie pe telefon, fie hârtia care demonstrează că au fost vaccinate. În cazul unui control, dacă în interior persoanele care se găsesc nu sunt cu astfel de documente, atunci răspunde organizatorul.

(...) Organizatorul trebuie să se asigure - deci cine face invitaţia, dacă decide că vrea să depăşească procentul care este stabilit şi vrea să aibă capacitate maximă, atunci la invitaţie trebuie să spună: 'vă rugăm să aduceţi documentul care dovedeşte că aţi fost vaccinaţi'. Dacă cineva vine şi nu are acest document, normal că organizatorul, care răspunde de organizare, este persoana care răspunde de faptul că există o persoană care nu este vaccinată", a precizat secretarul de stat în MAI, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Raed Arafat a menţionat că evenimentele desfăşurate la capacitate maximă din punct de vedere al numărului de participanţi reprezintă o decizie a organizatorului. El a spus că pot exista controale din partea autorităţilor, prin sondaj, pentru a verifica dacă participanţii sunt vaccinaţi.



"Există un plafon până unde te duci fără să creşti capacitatea şi atunci te duci pe regulile generale care au existat - deci testare, vaccinare, trecere prin boală - dar dacă ai trecut la faza în care aduci oameni, la capacitate maximă şi te duci pe incidenţă, că trebuie să fie toată lumea vaccinată, atunci trebuie să te asiguri că persoanele au documentul că au fost vaccinate. Asta înseamnă la intrare într-un eveniment cu bilete - biletul şi verifici că persoana are dovada vaccinării. Poate să fie hârtia, poate să fie descărcarea pe telefon a dovezii", a precizat el.



Guvernul a aprobat desfăşurarea, de la 1 iunie, a evenimentelor private (nunţi, botezuri, etc) cu 50 de persoane în spaţii închise şi 70 de persoane în spaţii deschise. Numărul persoanelor participante poate fi mai mare doar dacă toate persoanele sunt vaccinate, a anunţat premierul Florin Cîţu.

VEZI ȘI Orașul din România cu trafic ”mai” paralizat ca Bucureștiul / FOTO