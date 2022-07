Curs BNR, 22 iulie 2022. ROBOR la trei luni a bătut recordul din 2010. Vești crunte pentru românii cu credite, majorare uriașă în ultima lună

Curs BNR, 22 iulie 2022. ROBOR ține prima pagină după ce astăzi cel la trei luni a ajuns la 7,36%. Cel la șase luni a urcat la 7,54%, iar cel la 12 luni la 7,68%.

Creșterea ROBOR din această lună este cu 1,18%. La începutul anului, depășea timid 3% (3,02%). Vorbim despre ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă. Sunt români care și-au luat credite, în urmă cu 5 ani, la un ROBOR de 0,89%. Din această perspectivă, ne dăm seama că atunci când vorbim despre cifrele zilei, vorbim despre o situație zdrobitoare pentru cei care oricum se împrumutaseră la limita superioară a posibilităților.

ROBOR-ul de astăzi la 3 luni este chiar mai are decât recordul din 15 iulie 2010, de 7,13%.

Curs BNR, 22 iulie 2022. Euro a scăzut astăzi la 4,9324 lei, cu 0,0067 lei, mai anunță BNR.

Dolarul SUA a crescut la 4,8564 lei, cu 0,0051 lei.

Francul elvețian a depășit iar 5 lei: 5,0231 lei este valoarea raportată astăzi, după o creștere cu 0,0303 lei.

Lira sterlină a crescut la 5,8059 lei, cu 0,0109 lei.

Leva bulgărească a scăzut la 2,5219 lei, cu 0,0034 lei.

Lira turcească a scăzut la 0,2735 lei (-0,0010 lei).

Prețul aurului a crescut cu peste 6 lei: 269,1964 lei este valoarea raportată astăzi, după o creștere cu 6,1767 lei.

Curs BNR, 22 iulie 2022. Toate valorile raportate astăzi sunt valabile în ziua următoare. În acest caz, fiind vineri, sunt valabile în weekend și luni.

”Deși dolarul a crescut deja destul de consistent cred ca mai e loc de consolidare pentru că FED-ul - Federal Reserve (Sistemul de Rezerva Federală), care reprezintă Banca Centrală Americană, pare mult mai hotărât sa lupte cu inflația decât Banca Centrală Europeană. Dacă aveti economii mai consistente, o diversificare valutară către USD n-ar fi rea. Americanii acționează mult mai unitar decât UE, care e fragmentat și se coordonează mai greu. Plus că datoriile uriașe ale Italiei, Greciei & Co... nu suportă o creștere a dobânzilor.” a scris trainerul financiar Adrian Asoltanie, pe Facebook, în grupul ”Viața și banii”.

”Cine n-are acces la titluri de stat poate trece pur și simplu la USD”

Reacția sa a venit după o postare a lui Ben Madadi, care a vorbit despre o trecere la titlurile de stat americane.

”O revenire a piețelor, despre care am mai scris, pare să fie în plină desfășurare. Și cripto este într-un rebound real. Deși părerea mea este că am putea avea, cel mai probabil, câteva luni de piețe mai calme, pe termen mai lung rămân mai degrabă pesimist. Dacă piața o să mai crească, e posibil să fac exit aproape total și să trec pe titluri de stat americane. Cine n-are acces la titluri de stat poate trece pur și simplu la USD. Piețele calme încurajează Fed-ul să crească dobânzile mai cu încredere, și dobânzile după ce cresc, doar ceva grav poate convinge Fed-ul să înceapă să le coboare. O recesiune moderată e puțin probabil să impresioneze Fed-ul când inflația este de 8-9% și dobânda de politică monetară nici la 3%. Iar acest ceva grav n-o să mai fie S&P 500 la 3.600, că deja s-a consumat. Nivelul bursier care ar putea panica Fed-ul cred că este 3.000. Să pariezi pe o scădere a S&P până la 3.000 înseamnă să pariezi pe o recesiune urâtă. Și așa ceva, în acest moment, este complet în afara tuturor indicatorilor macroeconomici. Citește continuarea aici

