Iată ce să faci cu banii tăi ca să nu îi pierzi. Sfaturi esențiale: Dacă nu ai acces la asta, dolarul poate fi salvarea

”Deși dolarul a crescut deja destul de consistent cred ca mai e loc de consolidare pentru că FED-ul - Federal Reserve (Sistemul de Rezerva Federală), care reprezintă Banca Centrală Americană, pare mult mai hotărât sa lupte cu inflația decât Banca Centrală Europeană. Dacă aveti economii mai consistente, o diversificare valutară către USD n-ar fi rea. Americanii acționează mult mai unitar decât UE, care e fragmentat și se coordonează mai greu. Plus că datoriile uriașe ale Italiei, Greciei & Co... nu suportă o creștere a dobânzilor.” a scris trainerul financiar Adrian Asoltanie, pe Facebook, în grupul ”Viața și banii”.

”Cine n-are acces la titluri de stat poate trece pur și simplu la USD”

Reacția sa a venit după o postare a lui Ben Madadi, care a vorbit despre o trecere la titlurile de stat americane.

”O revenire a piețelor, despre care am mai scris, pare să fie în plină desfășurare. Și cripto este într-un rebound real. Deși părerea mea este că am putea avea, cel mai probabil, câteva luni de piețe mai calme, pe termen mai lung rămân mai degrabă pesimist. Dacă piața o să mai crească, e posibil să fac exit aproape total și să trec pe titluri de stat americane. Cine n-are acces la titluri de stat poate trece pur și simplu la USD. Piețele calme încurajează Fed-ul să crească dobânzile mai cu încredere, și dobânzile după ce cresc, doar ceva grav poate convinge Fed-ul să înceapă să le coboare. O recesiune moderată e puțin probabil să impresioneze Fed-ul când inflația este de 8-9% și dobânda de politică monetară nici la 3%. Iar acest ceva grav n-o să mai fie S&P 500 la 3.600, că deja s-a consumat. Nivelul bursier care ar putea panica Fed-ul cred că este 3.000. Să pariezi pe o scădere a S&P până la 3.000 înseamnă să pariezi pe o recesiune urâtă. Și așa ceva, în acest moment, este complet în afara tuturor indicatorilor macroeconomici. Inflație de 8-9% este incompatibilă cu o recesiune serioasă. Acum există doar niște riscuri, niște idei și niște semne de îngrijorare. Asta nu înseamnă nimic de fapt. Lucrurile se pot duce în orice direcție. Atunci de ce să vinzi și să treci pe randament de doar 3% pe an, cât îți oferă dolarul? Pentru că nu prea merită să-ți asumi riscul ca acele îngrijorări să se materializeze. Cash-ul (sau echivalent cash cum sunt titlurile de stat) acum îți oferă 3% când Fed-ul îți promite inflație de 2% în maxim doi ani. Fed-ul, pentru a-și menține credibilitatea, nu poate pur și simplu să-și ignore ținta și să nu facă nimic. Dacă te iei după ținta declarată a Fed-ului și nu-ți asumi niciun risc, în doi ani nu pierzi nimic din cauza inflației pentru că ea o să fie sub randamentul tău la cash de 3%. Iar eu nu văd cum Fed-ul să poată coborî inflația la 2% fără a cauza o recesiune serioasă. Și cred că Fed-ul se va panica și va renunța la ținta de inflație de 2% dar pentru a se panica are nevoie de motiv. Deocamdată acel motiv de panică nu există. Dar șansele sunt reale că Fed-ul nu se va opri altfel. Și foarte posibil ca motivul de panică să vină din exterior, din cauza statelor "subprime" care nu mai fac față dobânzilor mai mari și dolarului scump. Probabil că n-ar fi nici așa de rău să se facă o curățenie la nivelul datoriilor, dar asta înseamnă multe falimente (și probabil mari) și prin urmare panică, mai mare sau mai mică. Iar acum nu există panică reală și pesimism în piețe, ci doar o mică dezamăgire că îmbogățirea prin a investi, care părea în cărți anul trecut, va dura un pic mai mult timp. Dar drumul acelui "mai mult timp" poate fi unul tare anevoios și stresant, plin de gropi.” a scris investitorul Ben Madadi, pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.