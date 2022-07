Românii care și-au luat locuințe prin Prima Casă, copleșiți de rate: ”Am început cu 800 de lei și acum e 1400”. Prof. Coșea, despre ROBOR și IRCC

ROBOR a fost înlocuit în 2019 cu IRCC. Acesta nu mai este utilizat la acordarea de împrumuturi noi cu dobânzi variabile din luna mai a anului 2019, dar rămâne indicatorul cel mai folosit în calcularea ratelor. Cel mai important, pentru românii care și-au cumpărat o locuință prin Prima Casă, este ROBOR la trei luni. Comunicarea BNR din 5 iulie 2022 arată că ROBOR la 3 luni se află la 6,6%.

De la 800 de lei la 1400 de lei rata la bancă

Românii care au luat credite Prima Casă sunt în situații disperate după ce ratele aproape s-au dublat.

”Buna ziua tuturor! Știți cumva PÂNĂ CÂND va fi nebunia asta cu creșterea ROBOR-ului...???? Sau doar eu am primit mesaj că, din septembrie, din NOU se MĂREȘTE.....?! Așa ceva.... Prea de tot, am început cu rată de 800 de lei și acum e 1400 de lei.... Nu știu când se va termina, dar efectiv am ajuns sa lucrăm doar pentru rată... Vă doresc zile bune cu soare. Să ne mai bucurăm cât putem.” a scris un internaut pe un grup dedicat Prima Casă.

”Am început cu 1300 și am ajuns la 2200. Și încă mai crește” sau ”Crește până nu mai putem plăti, am plecat de la 975 RON, iar de luna asta plătesc 1700, ROBOR în 2017 a fost 0,89% acum 6,5%.” au fost alte comentarii la postare.

Sunt și români care s-au împrumutat la IRCC și cărora, de asemenea, le-a crescut rata, mai puțin ce-i drept: ”Suntem la IRCC și am primi azi mesaj că a crescut rata cu 100 lei. Am înțeles că va mai crește și IRCC, deci nu știm cum e mai bine”.

IRCC se află la 1,86%, conform comunicării citate anterior.

Profesorul de economie Mircea Coșea a fost despre acest aspect pentru RadioDCNews.

Cât va mai crește ROBOR

”Am convingerea că va urca în continuare, există o dinamică crescătoare și încă nu am ajuns la un moment la care să se tempereze această urcare.

Suntem într-o situație în care nu există niciun element încurajator în privința temperării inflației, care continuă să crească. În Zona Euro, inflația a trecut de 8 procente și va da și peste noi prin prisma relațiilor economice (ale României n.r.) cu cele 3 sau 4 țări puternice din Occident. Pentru perioada următoare, până la sfârșitul acestui an, nu văd nicio ieșire din această tendință de creștere”, explică Mircea Coșea.

Deși dobânda pentru creditele calculate în funcție de IRCC este în prezent de 1,86%, economistul arată că aceasta va crește în mod inevitabil, din cauza inflației.

Mircea Coșea explică faptul că românii ar putea să economisească dacă fac trecerea la IRCC pentru creditele de consum.

În schimb, în cazul creditelor imobiliare analistul spune că este greu de estimat dacă o trecere la dobânda IRCC ar fi în avantajul consumatorului. ”Dacă aș avea un credit pentru o valoare imobiliară mai mare, pur și simplu aș fi în dilemă”, recunoaște analistul.

Economistul a fost și despre criza alimentară, o altă consecință a inflației: ”Inflația va veni pe calea prețului la alimente, pentru că România nu a reușit să reducă importurile de alimente. NU contează că ne asigură unii decidenți politici că nu vor fi efectele crizei alimentare. Noi importăm alimente pentru că materiile prime alimentare nu le prelucrăm în țară. Noi importăm până la 70% din mâncarea obișnuită. Or, dacă nu am făcut nimic pentru a reduce importurilor, ne așteptăm la importuri de prețuri mari”, mai spune Coșea.

