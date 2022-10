Cupa Mondială 2022. Messi consideră Franţa şi Brazilia mari favorite la câştigarea titlului

Messi a adăugat că Brazilia, Germania, Franţa, Anglia şi Spania sunt întotdeauna considerate favorite, dar starul sud-american de 35 ani simte că Franţa şi Brazilia au cele mai bune echipe care merg la turneul final (20 noiembrie-18 decembrie).



Mereu vedem aceleaşi mari echipe... dar, dacă trebuie să aleg, Brazilia şi Franţa sunt cele două mari candidate să câştige Cupa Mondială. Ele au acelaşi grup de foarte mult timp, care funcţionează bine. Franţa, dincolo de ultimul EURO, unde a fost eliminată (în optimi) şi a mers prost, are câţiva jucători impresionanţi. Ei au o idee clară şi acelaşi antrenor (Didier Deschamps). Brazilia este cam la fel (cu Tite la comandă), a spus Messi la DIRECTV Sports.



Messi nu a menţionat Argentina, neînvinsă în ultimele 35 de meciuri, printre favorite, deşi naţionala lui Lionel Scaloni a cucerit Copa America 2021, învingând Brazilia în finală.



Argentina are câteva probleme, după ce jucători importanţi, precum Paulo Dybala şi Angel Di Maria, au suferit accidentări.



Scaloni a descris calendarul încărcat din octombrie ca îngrozitor, dar nu şi-a îndemnat jucătorii să se menajeze pentru a evita riscul unei accidentări înainte de Cupa Mondială: Îmi fac griji, dar nu poţi face nimic. Eu cred că jucătorul trebuie să iasă pe teren şi să joace, nu să se gândească la ce urmează, asta îl poate afecta. Să-i lăsăm să joace natural.



Argentina va juca un ultim meci amical în noiembrie, cu Emiratele Arabe Unite, înaintea primului meci din Grupa C, contra Arabiei Saudite, pe 22 noiembrie. Mexic şi Polonia completează această grupă.

Biletele vândute pentru CM 2022 se apropie de pragul de trei milioane (FIFA)

Numărul de bilete vândute pentru Cupa Mondială de fotbal 2022 din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie) se apropie de pragul de trei milioane, a anunţat luni preşedintele FIFA, Gianni Infantino, citat de Reuters.

Marea majoritate a biletelor, 2,89 milioane, au fost vândute în zece ţări: Qatar, SUA, Arabia Saudită, Anglia, Mexic, Emiratele Arabe Unite, Argentina, Franţa, Brazilia şi Germania, a precizat Colin Smith, directorul de operaţiuni al Cupei Mondiale din cadrul FIFA, cu prilejul unei conferinţe de presă susţinute la Doha.



În prezent, există fie o disponibilitate scăzută, fie deloc pentru meciuri, a mai spus Smith.



Infantino, adresându-se audienţei conferinţei într-un videoclip înregistrat, a spus că 240.000 de pachete de ospitalitate au fost vândute pentru turneul final, astfel că în Qatar s-a înregistrat cel mai de succes program de ospitalitate dintotdeauna.



Biletele de ospitalitate, care permit accesul la saloanele de lux de pe stadioane, cu acces nelimitat la băuturile alcoolice, costă peste 34.300 dolari de persoană pentru meciurile din semifinale şi finală, conform site-ului FIFA.



Qatarul, cea mai mică ţară care va găzdui un Mondial, se pregăteşte pentru circa 1,2 milioane de vizitatori în timpul turneului final, primul care va avea loc într-o ţară din Orientul Mijlociu.



Se aşteaptă ca mii de fani să se cazeze în ţări vecine, precum centrul turistic al Emiratele Arabe Unite, şi să zboare la Doha pentru meciuri, din cauza numărului limitat de locuri de cazare în Qatar.



Directorul general al Comitetului de organizare a Cupei Mondiale din Qatar, Yasir Al Jamal, a declarat în conferinţa de presă că două milioane de nopţi în camere de hotel au fost vândute şi s-au adăugat 30.000 de camere suplimentare pentru a-i găzdui pe cei care cumpără bilete în ultimul moment.



Cu majoritatea celor aproximativ 31.000 de camere de hotel din Qatar ocupate de echipe de fotbal, personalul lor de sprijin şi oficialii Cupei Mondiale, organizatorii oferă fanilor cazare în apartamente, vile, cabane metalice prefabricate, corturi în deşert şi trei nave de croazieră acostate în portul Doha.



Japonia va fi prima echipă care va sosi pentru turneul final, în data de 7 noiembrie, a spus Smith.

