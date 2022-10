Biletele vândute pentru CM 2022 se apropie de pragul de trei milioane (FIFA)

Marea majoritate a biletelor, 2,89 milioane, au fost vândute în zece ţări: Qatar, SUA, Arabia Saudită, Anglia, Mexic, Emiratele Arabe Unite, Argentina, Franţa, Brazilia şi Germania, a precizat Colin Smith, directorul de operaţiuni al Cupei Mondiale din cadrul FIFA, cu prilejul unei conferinţe de presă susţinute la Doha.



În prezent, există fie o disponibilitate scăzută, fie deloc pentru meciuri, a mai spus Smith.



Infantino, adresându-se audienţei conferinţei într-un videoclip înregistrat, a spus că 240.000 de pachete de ospitalitate au fost vândute pentru turneul final, astfel că în Qatar s-a înregistrat cel mai de succes program de ospitalitate dintotdeauna.



Biletele de ospitalitate, care permit accesul la saloanele de lux de pe stadioane, cu acces nelimitat la băuturile alcoolice, costă peste 34.300 dolari de persoană pentru meciurile din semifinale şi finală, conform site-ului FIFA.



Qatarul, cea mai mică ţară care va găzdui un Mondial, se pregăteşte pentru circa 1,2 milioane de vizitatori în timpul turneului final, primul care va avea loc într-o ţară din Orientul Mijlociu.



Se aşteaptă ca mii de fani să se cazeze în ţări vecine, precum centrul turistic al Emiratele Arabe Unite, şi să zboare la Doha pentru meciuri, din cauza numărului limitat de locuri de cazare în Qatar.



Directorul general al Comitetului de organizare a Cupei Mondiale din Qatar, Yasir Al Jamal, a declarat în conferinţa de presă că două milioane de nopţi în camere de hotel au fost vândute şi s-au adăugat 30.000 de camere suplimentare pentru a-i găzdui pe cei care cumpără bilete în ultimul moment.



Cu majoritatea celor aproximativ 31.000 de camere de hotel din Qatar ocupate de echipe de fotbal, personalul lor de sprijin şi oficialii Cupei Mondiale, organizatorii oferă fanilor cazare în apartamente, vile, cabane metalice prefabricate, corturi în deşert şi trei nave de croazieră acostate în portul Doha.



Japonia va fi prima echipă care va sosi pentru turneul final, în data de 7 noiembrie, a spus Smith.

Campionatul Mondial din Qatar, ultimul pentru Leo Messi. Argentinianul a confirmat

Lionel Messi a anunţat că va juca pentru ultima oară la un campionat mondial în acest an, în Qatar.

„Da, cu siguranță, da (n.r. va fi ultimul Mondial). Mă simt bine din punct de vedere fizic, am făcut un pre-sezon foarte bun anul acesta, anul trecut nu am reușit să fac asta ținând cont cum s-a desfășurat totul, am început să mă antrenez târziu, am jucat fără ritm, campionatul începuse deja, apoi am mers la națională, când m-am întors m-am accidentat și nu am reușit să mă pun la punct”, a spus Messi, citat de sport.ro.

"Număr zilele până la Mondial, ce e drept da, există puțină anxietate, mi-aș dori să se dispute acum și emoțiile de a spune: 'bun, suntem deja aici, ce se va întâmpla, e ultimul, cum va fi'. Pe de o parte suntem nerăbdători să înceapă, pe de alta ne dorim să ne meargă bine.

Ne aflăm într-un moment bun ținând cont de cum s-au desfășurat lucrurile, cu un grup extrem de periculos și puternic, însă la Mondial se poate întâmpla orice. Toate meciurile sunt extrem de dificile, de aceea un Campionat Mondial e atât de special, pentru că nu întotdeauna favoritele sunt cele care câștigă sau au parcursul așteptat.

Nu știu dacă suntem principalii candidați, însă Argentina e candidată mereu datorită istoriei sale, pentru ceea ce înseamnă în fotbal, în special datorită momentului în care ne aflăm, însă nu suntem favoriți, cred că există naționale mai bune", a mai spus Messi.

Lionel Messi a reuşit o dublă în victoria sa cu numărul 100 în tricoul selecţionatei Argentinei, care a învins selecţionata Jamaicăi cu scorul de 3-0, marţi seară la Harrison (New Jersey/SUA), într-un meci de pregătire în vederea Cupei Mondiale de fotbal (20 noiembrie - 18 decembrie).



Argentinienii au deschis scorul în minutul 13, prin Julio Alvarez, titularizat în locul starului naţionalei Albiceleste, care a acuzat simptome gripale.



Messi a urmărit prima parte a meciului de pe banca de rezerve şi a fost introdus în joc în repriza secundă (min. 55), reuşind să marcheze ultimele două goluri ale echipei sale, în finalul jocului (86, 89), scrie Agerpres.

