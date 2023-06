Cum se vede din satelit amploarea distrugerii de la barajul Kahovka din Ucraina / video + foto

Pe rețelele sociale au apărut primele imagini, atât satelitare, cât și de la fața locului, cu amploarea distrugerilor care au avut loc la barajul Kahovka de pe râul Nipru, Ucraina.

Barajul a fost construit în 1956 pe râul Nipru, ca parte a hidrocentralei Kahovka și furnizează apă în peninsula Crimeea și la centrala nucleară Zaporojie, aflate sub controlul Federației Ruse.

A fost declarată stare de urgență după ce barajul din sudul Ucrainei a fost avariat de o explozie. Incidentul a provocat inundații maive în zona deja afectată de conflictul care se derulează în regiune de peste un an, conform Sky News.

Agenția de știri de stat rusă TASS a raportat că decizia de a decreta stare de urgență a fost luată de autoritățile locale susținute de Moscova în jurul barajului Nova Kakhovka.

Administrația rusă a regiunii Ucrainei Herson a declarat că se pregătesc evacuări în districtele Nova Kakhovka, Golo Pristan și Oleshky, ultimele două în apropiere de gura de vărsare a Npiprului în mare.

Nivelul apei în orașul Nova Kakhovka a crescut acum cu 11 metri, potrivit primarului instalat de Rusia, care a spus că orașul este acum sub apă și că aproximativ 600 de case au fost inundate.

„Apa continuă să crească. Se efectuează o evacuare a civililor din zonele inundate adiacente pentru a salva toate viețile... Nu există panică în oraș“, a spus Vladimir Leontiev într-un mesaj video pe Telegram.

Un oficial din structurile de urgență a spus că apa de sub baraj ar trebui să continue să crească timp de 72 de ore, după care va începe să scadă și va permite o operațiune de curățare.

TASS a spus că jumătate din structura barajului de 3,2 km lungime a fost distrusă, iar restul este în curs de prăbușire.

Agenția hidroelectrică de stat a Ucrainei a declarat că centrala a fost „total distrusă” după o explozie în sala motoarelor.

RIA a mai raportat, citând pe șeful regiunii Herson, că 22.000 de persoane din 14 așezări au fost afectate până acum.

