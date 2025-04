Cum să gestionezi bugetul de Paște și ce greșeli să eviți: 10 sfaturi financiare inspirate din tradițiile românești

Banca Comercială Română (BCR), prin programul Școala de Bani, propune un set de 10 sfaturi de educație financiară inspirate din tradițiile românești, care poate aduce în prim-plan esența Sărbătorilor de Paște: bucuria împărtășită, obiceiurile simple și alegerile cumpătate.



Potrivit unui comunicat al băncii, remis AGERPRES, masa de Paște trebuie planificată 'ca pe o zi de târg în sat, cu listă și buget'.



"Așa cum bunicii mergeau la târg cu banii numărați în buzunar, și tu poți evita risipa făcând un plan de cumpărături și respectându-l. Aplică regula 50/ 30/ 20: 50% pentru lucrurile esențiale (masa, ouăle, cozonacul), 30% pentru mici plăceri, 20% pentru a pune deoparte chiar și în perioada Sărbătorilor", susțin reprezentanții băncii.



Totodată, pentru economii la bugetul familiei, recomandarea este să se gătească în casă, cu ce există deja, nu cu ce e 'în ofertă'.



"Tradițional, cozonacul, pasca sau drobul erau făcute din ce avea gospodarul în curte și cămară. Fă inventarul înainte să mergi la cumpărături și exersează shopping-ul inteligent: lista e sfântă, tentațiile trecătoare", precizează banca.



Totodată, cheltuielile spontane cu provocările de familie trebuie înlocuite.



"Transformă o zi de cumpărături în provocarea 'cheltuim maximum 100 de lei pe tot ce ne bucură'. Aici poți introduce și regula celor 24h - dacă ți se pare că nu ți-ar lipsi acel produs după o zi, poate nu e chiar necesar", se mai arată în comunicat.



De asemenea, reprezentanții BCR recomandă românilor "decorațiuni handmade împreună cu familia".



"Folosește ce ai prin casă: borcane, panglici, frunze, lână. Înveți copilul valoarea reutilizării și eviți cheltuielile inutile. E o lecție despre creativitate și despre cum nu trebuie să cumperi totul ca să creezi magie", menționează sursa citată.



O altă modalitate de a face economii este aceea de a schimba darurile scumpe cu gesturi simbolice.



"În loc de cadouri de vitrină, oferă timp, o poveste scrisă de mână sau o fotografie de familie. Tradiția spune că darul din inimă aduce noroc - și lasă loc pentru regula 'întâi tu': plătește-te pe tine prima dată, apoi dăruiește", se mai arată în comunicat.



Un alt sfat financiar aflat pe listă este acela de a-i implica pe cei mici în pregătirea bugetului.



"Oferă-le copiilor o mică sumă și lasă-i să decidă ce ar cumpăra pentru Paște. Învață-i, astfel, să aleagă și să prioritizeze. E un prim pas în educația lor financiară - și în deprinderea obiceiului de a lua decizii informate", susțin reprezentanții băncii.



"Refolosește ce poți - exact cum făceau părinții noștri", un alt sfat financiar pentru a face economii la bugetul familiei.



"Fața de masă, coșulețele de anul trecut, ouăle din lemn. În loc să cumperi în fiecare an ceva nou, reinventează ce ai. Așa eviți și Factorul Iepurașului de Paște: acele mici cumpărături 'drăguțe', care par ieftine, dar adunate îți pot da bugetul peste cap. Pune zilnic deoparte cât ai fi dat pe un iepuraș decorativ - și ai un mini-fond pentru vară", susțin reprezentanții băncii.



Un alt îndemn este acela de a se stabili un buget pentru cadouri, care să fie comunicat deschis.



"În multe familii de altădată se știa clar: 'asta avem, cu asta ne descurcăm.' Transparența financiară e parte din educația în familie. Și e un bun moment să explici de ce nu e sănătos să cumperi mai mult decât îți permite bugetul stabilit", menționează sursa citată.



Un alt sfat este acela de a investi în timp petrecut împreună, în a sta la masă, a merge la biserică sau a ieși la plimbare.



Conform sursei citate, adevărata valoare e în relații, nu în obiecte - și, exact ca în investiții, timpul e resursa care aduce cele mai mari câștiguri.



"Paștele este un moment ideal pentru reflecție personală: să consumăm conștient, să alegem cu grijă și să ne reconectăm cu valorile esențiale - printre care și grijă față de banii noștri și față de cei dragi. Fiecare sfat pe care l-am propus poate fi luat și ca o mică lecție de viață, pe care e bine s-o ducem mai departe și în rândul familiei și prietenilor noștri, dar și în comunitățile în care fiecare va ajunge în aceste zile", a declarat Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR, citată în comunicat.



Astfel de sfaturi financiare - simple, practice și adaptate vieții de zi cu zi - pot fi învățate și aprofundate pe platforma Școala de Bani, dezvoltată de BCR, care oferă cursuri gratuite de educație financiară pentru toate vârstele și etapele vieții - de la copii și adolescenți, la părinți, cupluri sau viitori antreprenori, susțin reprezentanții băncii.



De la începutul acestui an, peste 20.000 de români au participat la activitățile programului Școala de Bani - dintre care aproximativ 2.000 sunt adulți - în cadrul a 168 de ateliere și conferințe organizate în 121 de orașe, cu sprijinul a peste 150 de angajați BCR.



Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operațiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie și piețe de capital), precum și societățile de profil de pe piața leasingului, pensiilor private și a băncilor de locuințe.



BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 20 centre de afaceri și 18 birouri mobile dedicate companiilor și 299 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 54% sunt unități unde operațiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless), potrivit Agerpres.

