Cum s-au "specializat" samsarii după introducerea istoricului auto. Poliția a reținut un vânzător de mașini

Cazul scoate la iveală o nouă metodă folosită de samsarii care s-au „adaptat” la noile reguli impuse de introducerea istoricului auto obligatoriu, încercând să păcălească sistemele de verificare prin acte false sau amestecate.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, ancheta a fost derulată în cadrul operațiunii „Jupiter”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe 7 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dâmbovița, sub supravegherea procurorilor de la Judecătoria Răcari, au efectuat trei percheziții domiciliare în județul Dolj.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat 43.000 de euro, trei telefoane mobile și mai multe documente și înscrisuri care vor fi analizate în continuarea cercetărilor. Bărbatul a fost condus la audieri și reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Conform datelor din anchetă, totul a pornit de la o tranzacție efectuată în 17 februarie 2025, când individul ar fi reușit să inducă în eroare un cumpărător, prezentând acte care aparțineau altei mașini, pentru a ascunde eventuale probleme legate de kilometraj, accidente sau proveniență. Practic, vânzătorul a „îmbrăcat” o mașină cu istoricul uneia curate, încercând să o vândă la un preț mai mare.

Cum s-au adaptat samsarii: metode tot mai sofisticate pentru a înșela cumpărătorii

După introducerea sistemelor online care permit verificarea istoricului auto, mulți samsari au fost nevoiți să își „rafineze” metodele. Dacă în trecut kilometrajul dat înapoi sau ascunderea daunelor majore erau principalele mijloace de înșelăciune, astăzi unii recurg la falsificarea documentelor de înmatriculare, folosirea mai multor identități ale vehiculului sau chiar clonarea seriilor de șasiu (VIN).

Aceste practici au devenit tot mai frecvente, mai ales în cazul mașinilor aduse din străinătate, unde cumpărătorii se bazează pe încrederea că actele sunt autentice. În unele situații, samsarii folosesc documente reale, dar care aparțin unui alt autoturism identic ca model și culoare, pentru a ascunde eventualele defecte sau pentru a da impresia unui istoric impecabil.

Cum îți poți verifica astăzi corect o mașină second-hand

Autoritățile recomandă cumpărătorilor să nu se bazeze exclusiv pe documentele oferite de vânzător, ci să facă verificări suplimentare. În prezent, istoricul unei mașini poate fi consultat pe baza seriei de șasiu (VIN) prin mai multe platforme publice, unde pot fi vizualizate date despre kilometraj, accidente anterioare, daune raportate în alte țări, precum și eventualele rechemări în service.

De asemenea, un pas esențial este verificarea autenticității seriei VIN direct pe caroserie și compararea acesteia cu cea din acte. O verificare la RAR sau la registrul național al asigurărilor poate confirma dacă autoturismul a fost implicat în accidente grave. Totodată, cumpărătorii pot solicita un raport de daunalitate de la service-uri autorizate sau de la firme specializate în inspecții pre-achat.