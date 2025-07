Cum arată țara noastră în ochii unei românce, după 17 ani de America: „E o lume diferită”

Femeia, care a plecat din România la vârsta de 18 ani cu o bursă de studii în SUA, spune că a locuit 17 ani peste ocean, și-a întemeiat o familie și a născut patru copii acolo. Împreună cu soțul ei american, a luat decizia dificilă de a se întoarce în țară, în ciuda temerilor legate de schimbarea majoră de viață.

„Am revenit în țară. Soțul American, eu Româncă. Am plecat la studii cu bursă la 18 ani. Am locuit în SUA 17 ani și am avut 4 copii. Nu a fost ușor să plecăm, dar am făcut-o”, a început ea mesajul transmis cpe grupul de Facebook „Grupul întorșilor acasă”.

„Nu e de speriat ce e aici. E o lume diferită, dar umană”

Ajunsă înapoi în România, femeia spune că viața aici este diferită, însă nu așa de grea cum mulți români din Diaspora își imaginează. Dimpotrivă, ea subliniază naturalețea și umanitatea oamenilor din jur.

„Chiar nu e de speriat ce e aici. E o lume diferită, oamenii sunt mult mai reali, cu bune și cu rele, enervanți chiar uneori. Dar sunt și iubitori și foarte…umani. Plus, aici e familia. Aici încă sunt familii”.

Pentru ea, prezența rudelor și apropierea de cei dragi compensează multe dintre greutățile reintegrării în sistemul românesc.

„Meseriașii sunt abramburiți, dar au suflet”

În mesajul său, românca nu a evitat să puncteze și problemele reale cu care s-a confruntat la întoarcere, în special în domeniul lucrărilor casnice și al birocrației. Cu toate acestea, ea a remarcat empatia și bunăvoința oamenilor, atunci când sunt tratați cu respect și înțelegere.

„Meseriașii sunt bramburiți rău, nu știu să planifice niciun proiect și toți par să dea faliment că nu știu să facă business. Însă când le zici ‘vă rog frumos, că vin copiii mâine, dacă se poate să terminați’, stau până la miezul nopții și fac ce fac să termine, ca să nu ‘intre copiii într-un șantier’.”

„La buletine e haos, dar se rezolvă cu omenie”

Despre interacțiunea cu administrația publică românească, femeia povestește un episod relevant: deși inițial a fost tratată cu severitate de funcționari, atitudinea deschisă și rugămintea sinceră au făcut diferența.

„La buletine te face domnul de la ghișeu cu ou și cu oțet că nu știai că îți trebuie carte funciară și că habar nu ai ce trebuie să faci să schimbi adresa. Însă când îi zici ‘vă rog frumos, ajutați-mă că nu știu ce să fac și îi trebuie soțului la rezidență în 10 zile’, îți scoate buletin în 2 zile. Muștruluindu-te că ești varză, dar ți-l scoate.”

„Se lucrează! Infrastructura nu e chiar așa rea”

Românca observă și aspectele pozitive ale României actuale, printre care dezvoltarea infrastructurii, care i se pare evidentă comparativ cu perioada în care a plecat.

„Infrastructura nu e așa rea, mai sunt multe de îmbunătățit dar chiar nu e așa de rea. Se fac autostrăzi, poduri, drumuri peste tot. E progres vizibil.”

„Nu comparați, acceptați. Aici e acasă, cu bune și rele”

Mesajul ei se încheie cu un sfat pentru ceilalți români din Diaspora care se gândesc să revină în țară. Ea le recomandă să nu compare mereu ce e în afară cu ce e în România, ci să accepte realitatea și să caute părțile bune.

„Nu veniți să comparați, veniți să acceptați și să vă bucurați de ce aveți aici. Dacă nu mai aveți familie în RO, atunci stați acolo unde v-ați obișnuit. Pe noi ne ajută mult familia care ne îndrumă și ne face să ne simțim ca acasă după mulți ani departe…”

Mesajul, plin de sinceritate și echilibru, a fost distribuit masiv pe rețelele de socializare și a fost considerat de mulți o pledoarie pentru întoarcerea acasă, cu răbdare, realism și recunoștință.

Reacții emoționante din partea altor români reîntorși acasă

Postarea sinceră a româncei a stârnit un val de reacții din partea altor conaționali care au ales să se întoarcă în România după ani petrecuți peste hotare. „Ce frumos ați descris țărișoara noastră dragă, cu bune și cu rele, cu oamenii ei ‘colorați’, dar care nu au uitat să fie oameni”, a scris o româncă.

„Și eu m-am reîntors de 7 ani și iubesc tot ce trăiesc aici. Le iau ca atare, și bune și rele, pentru că știu că nicăieri nu e ideal”, a adăugat ea.

Un alt comentariu a venit din partea unei familii întoarse din Canada: „Ne-am întors după 13 ani și am observat că atitudinea noastră influențează enorm interacțiunile. Persoanele de la ghișeu mi-au vorbit frumos, chiar dacă alții le catalogau altfel. Respectul atrage respect”. Aceștia au subliniat că România este „acasă” chiar și pentru băiatul lor născut în Canada.

O altă româncă a relatat experiența revenirii după 35 de ani petrecuți în SUA, exprimându-și surprinderea față de eficiența unor servicii publice: „La buletine și permise ni s-a vorbit frumos și am primit pașapoarte în doar două zile. În State, durează două-trei luni. E clar o schimbare în bine”.

Comentariile au consolidat mesajul principal al postării: România nu este perfectă, dar este plină de umanitate, de progres vizibil și de oameni care, în ciuda sistemului, încă știu să fie… oameni.

