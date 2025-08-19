Cum arată prima femeie care va reprezenta Palestina la Miss Univers - Foto în articol

Ea a afirmat că misiunea sa este aceea de a fi "vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere", transmite marţi agenţia EFE.



Ayoub va reprezenta Palestina la acest concurs, după cum a confirmat Organizaţia Miss Univers (MUO) pentru CNN. "Nadeen Ayoub, susţinătoare şi model palestinian de top, întruchipează rezilienţa şi determinarea care definesc platforma noastră", a declarat MUO duminică, anunţând astfel participarea istorică a Palestinei la concursul internaţional de frumuseţe.



Încoronată Miss Palestina în 2022, Ayoub şi-a exprimat entuziasmul faţă de acest anunţ pe reţelele sociale. "Reprezint fiecare femeie şi copil palestinian a căror forţă lumea trebuie s-o vadă", a spus ea într-o înregistrare video postată pe contul său de Instagram.

"Port cu mine vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere"



"În timp ce Palestina suferă, în special în Gaza, port cu mine vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere", a adăugat ea. Modelul a explicat că procesul de calificare la acest concurs nu a fost uşor: "Este pentru prima dată în istorie când Palestina este reprezentată, ceea ce a implicat îndeplinirea multor cerinţe".



În mesajul său, ea a menţionat totodată că "n-ar trebui să existe o regină (a frumuseţii, n.r.) care să tacă în faţa a ceea ce se întâmplă în Gaza", situaţie pe care a descris-o drept "cea mai mare nedreptate".

"Palestina trebuie să fie prezentată pe toate platformele, iar oamenii care suferă trebuie să fie văzuţi"





"Palestina trebuie să fie prezentată pe toate platformele, iar oamenii care suferă trebuie să fie văzuţi", a subliniat Ayoub, care şi-a exprimat speranţa de a purta în timpul concursului creaţii ale unor designeri palestinieni, o modalitate de a-şi susţine poporul.



Nadeen Ayoub, care locuieşte în prezent în Dubai, a studiat limba engleză şi psihologia la Universitatea Western Ontario din Canada, conform profilului său de LinkedIn.



Confirmarea participării modelului a generat reacţii pozitive pe reţelele sociale. "Observ fericirea oamenilor la gândul că Palestina este reprezentată. Poporul palestinian suferă foarte mult", a reiterat ea.



Anunţul vine în contextul războiului din Gaza, unde peste 62.000 de oameni au murit din octombrie 2023, fie în urma bombardamentelor israeliene, fie în încercarea de a ajunge la alimente, sau, mai recent, din cauza malnutriţiei, un fenomen care s-a răspândit în enclavă şi afectează în special copiii, scrie Agerpres.

