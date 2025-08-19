Cum arată prima femeie care va reprezenta Palestina la Miss Univers - Foto în articol

Nadeen Ayoub, model şi activistă, va fi prima femeie care va reprezenta Palestina la concursul Miss Univers, organizat în noiembrie în Thailanda.
Ea a afirmat că misiunea sa este aceea de a fi "vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere", transmite marţi agenţia EFE.
Ayoub va reprezenta Palestina la acest concurs, după cum a confirmat Organizaţia Miss Univers (MUO) pentru CNN. "Nadeen Ayoub, susţinătoare şi model palestinian de top, întruchipează rezilienţa şi determinarea care definesc platforma noastră", a declarat MUO duminică, anunţând astfel participarea istorică a Palestinei la concursul internaţional de frumuseţe.
Încoronată Miss Palestina în 2022, Ayoub şi-a exprimat entuziasmul faţă de acest anunţ pe reţelele sociale. "Reprezint fiecare femeie şi copil palestinian a căror forţă lumea trebuie s-o vadă", a spus ea într-o înregistrare video postată pe contul său de Instagram.
"În timp ce Palestina suferă, în special în Gaza, port cu mine vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere", a adăugat ea. Modelul a explicat că procesul de calificare la acest concurs nu a fost uşor: "Este pentru prima dată în istorie când Palestina este reprezentată, ceea ce a implicat îndeplinirea multor cerinţe".
În mesajul său, ea a menţionat totodată că "n-ar trebui să existe o regină (a frumuseţii, n.r.) care să tacă în faţa a ceea ce se întâmplă în Gaza", situaţie pe care a descris-o drept "cea mai mare nedreptate".
"Palestina trebuie să fie prezentată pe toate platformele, iar oamenii care suferă trebuie să fie văzuţi", a subliniat Ayoub, care şi-a exprimat speranţa de a purta în timpul concursului creaţii ale unor designeri palestinieni, o modalitate de a-şi susţine poporul.
Nadeen Ayoub, care locuieşte în prezent în Dubai, a studiat limba engleză şi psihologia la Universitatea Western Ontario din Canada, conform profilului său de LinkedIn.
Confirmarea participării modelului a generat reacţii pozitive pe reţelele sociale. "Observ fericirea oamenilor la gândul că Palestina este reprezentată. Poporul palestinian suferă foarte mult", a reiterat ea.
Anunţul vine în contextul războiului din Gaza, unde peste 62.000 de oameni au murit din octombrie 2023, fie în urma bombardamentelor israeliene, fie în încercarea de a ajunge la alimente, sau, mai recent, din cauza malnutriţiei, un fenomen care s-a răspândit în enclavă şi afectează în special copiii, scrie Agerpres.
de Val Vâlcu