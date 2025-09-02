Data publicării:

Cum ajută cuișoarele la ameliorarea durerii și inflamației

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Cuișoarele și beneficii lor pentru sănătate. Prepară un ceai din acest condiment parfumat. Sursa foto: freepik.com
Cuișoarele și beneficii lor pentru sănătate. Prepară un ceai din acest condiment parfumat. Sursa foto: freepik.com

Cuișoarele au fost prețuite secole la rând atât pentru aroma lor caldă și intensă, cât și pentru efectele medicinale. Originare din Indonezia, bobocii florali ai arborelui Syzygium aromaticum se regăsesc în numeroase bucătării din lume, dar și în dulapurile cu remedii tradiționale. Cea mai utilizată formă medicinală este uleiul de cuișoare, bogat în eugenol, un compus cu efecte antiinflamatorii și anestezice recunoscute.

Eugenolul blochează substanțe chimice precum histamina și noradrenalina, factori implicați în declanșarea durerii. De asemenea, inhibă producția de prostaglandine, responsabile de inflamație și umflături. Aceasta este aceeași cale biologică vizată de medicamente precum ibuprofenul.

Studiile pe animale sugerează că eugenolul ar putea sprijini funcția articulară, însă dovezile clinice la om rămân limitate, conform Reuters.


Cuișoarele în stomatologie

Istoria uleiului de cuișoare în stomatologie coboară până în secolul al XIII-lea. În prezent, este disponibil în farmacii pentru ameliorarea durerilor de dinți.

Studiile clinice arată că gelurile sau extractele de cuișoare reduc durerea dentară la fel de eficient ca anestezicele topice convenționale, precum benzocaina. În stomatologia pediatrică, uleiul de cuișoare s-a dovedit chiar mai eficient decât lidocaina sau gheața pentru reducerea disconfortului la injecții.


Utilizări dincolo de stomatologie

Cercetările recente extind utilizarea cuișoarelor și în alte domenii medicale. Aplicarea combinată a uleiului de cuișoare și a lidocainei a redus durerea post-epiziotomie mai mult decât lidocaina singură. Alte studii indică efecte antimicrobiene împotriva bacteriilor precum E. coli și Staphylococcus aureus. În plus, experimentele pe animale sugerează posibile beneficii pentru sănătatea ficatului și un rol în îmbunătățirea sensibilității la insulină.

Testele de laborator au demonstrat că eugenolul poate distruge anumite celule canceroase. Totuși, aceste rezultate sunt preliminare, iar lipsa studiilor clinice pe oameni face imposibilă recomandarea cuișoarelor ca terapie oncologică.


Efecte secundare și precauții

Deși considerate sigure în cantități culinare, formele concentrate necesită prudență. Uleiul de cuișoare poate irita pielea sau mucoasa bucală și poate deveni toxic în doze mari. Ingerarea excesivă poate provoca convulsii sau leziuni hepatice. Persoanele care urmează tratamente cu anticoagulante sau care au diabet ar trebui să fie atente la posibile interacțiuni.

Specialiștii subliniază că acest condiment nu va înlocui medicamentele moderne precum ibuprofenul. Totuși, eficiența demonstrată în tratamentul durerilor dentare și potențialele beneficii suplimentare justifică utilizarea lui ca remediu natural complementar. Cu o istorie îndelungată și o știință promițătoare, cuișoarele continuă să își păstreze locul atât în bucătărie, cât și în medicina alternativă.

