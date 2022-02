Cum a scăpat Andra de șapte kilograme, în două luni

Andra are doi copii mari și un fizic de invidiat, după ce a reușit să slăbească 7 kilograme în două luni. Artista a dezvăluit care este secretul pentru silueta pe care a căpătat-o și pentru a ajunge într-o formă fizică foarte bună, conform Spynews.

Dieta ușoară cu care Andra a scăpat de șapte kilograme, în două luni

Andra este mama a doi copii și o artistă foarte îndrăgită. Vedeta a luat câteva kilograme în plus în timpul pandemiei, dar a reușit să le dea jos cu ajutorul unui truc destul de simplu și la îndemâna oricui.

Artista a acumulat câteva kilograme în plus în timpul pandemiei, dar cu ajutorul unui truc destul de banal, a reușit să scape de ele. Ea a spus că a înjumătățit toată mâncarea pe care o consuma într-o zi.

,,Trebuie să îți mărturisesc, că m-a vizitat una dintre surorile mele exact înainte de 1 Decembrie, am văzut că a slăbit în momentul acela vreo șase-șapte kilograme și am zis că dacă ea poate și eu pot. Așa că de la 1 Decembrie m-am apucat să țin o dietă, vorba vine dietă, pentru că nu este vreun regim special. Practic am înjumătățit mâncare pe care o consumam într-o zi", a menționat artista.

Artista a mâncat ce și-a dorit în pandemie

Andra a mai spus că în pandemie a mâncat foarte mult, deoarece a simțit că este meritul ei, după 20 de ani de carieră, fără niciun fel de restricție.

,,Eu în pandemie am mâncat foarte mult. Cumva, am simțit că e meritul meu după 20 de ani de carieră, să mănânc ce vreau eu, fără niciun fel de restricție. Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70 de kilograme, iar la un moment dat am simțit să fac lucrul acesta. Iar acum am 64, am 63,50 de fapt. Sper să fie tot în scădere și să ajung la kilogramele dorite", a mai spus vedeta.

VEZI ȘI: Andra Măruță a dezvăluit eforturile din spatele meseriei

Andra Măruță a depus mult efort să ajungă cine este astăzi și a mărturisit că echipa pe care o are joacă un rol foarte important.

Andra Măruță este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Artista se bucură de un succes imens și de o familie fericită. Ea a depus mult efort pentru a ajunge cine este astăzi, iar echipa din spate a jucat un rol foarte important, conform Spynews.

Andra Măruță, declarații despre efortul din spatele meseriei

Andra Măruță a muncit de când era foarte mică pentru a-și vedea visul îndeplinit. Artista a iubit încă din copilărie muzica, iar cu dorință și persistență a reușit să ajungă acolo unde și-a dorit încă de la o vârstă fragedă.

Cântăreața a spus că tot ce face, face din plăcere și că se bucură de o echipă care o ajută foarte mult iar dacă simte că nu mai poate ia o pauză.

,,Eu chiar mă bucur de o echipă care mă ajută. Tot ce fac este din plăcere și la un moment dat dacă nu mai pot mă opresc, fac o pauză. Am mai făcut o pauză, însemnând că dacă melodia era la radio și era foarte difuzată și oamenii încă cereau cântecul acela, eu nu mai lansam alt cântec. Trebuie să ai o strategie ca artist", a declarat Andra Măruță.

Artista a mai spus că este o meserie care necesită foarte mult timp și se bucură că are o echipă în spate care se ocupă și se gândesc la ce ar trebui să facă pe viitor.

,,Este o meserie pe care o fac 24/24, eu acum chiar mă bucur de o super echipă care mă ajută, și oamenii aștia se ocupă și ne gândim ce ar trebui să facem pe viitor, ce melodii, căutam oamenii cu care să colaborăm", a mai spus cântăreața.

Artista și-a făcut un studio unde repetă cu echipa ei

Andra Măruță este de părere că fără exersat nu poți face performanță și consideră că dacă îți dorești să faci muzică este nevoie să repeți foarte mult. Ea a spus că atunci câdn era mică exersa fără să îi spună cineva.

,,Când eram eu mică, exersam fără să îmi spună cineva, luam toate melodiile le cântam, acum că am copii, îmi pun ceva să studiez și sunt distrasă", a mai spus artista.

Cântăreața a mai spus că nu mai repetă acasă, deoarece trebuie să aloce foarte mult timp familiei ei așa că și-a făcut un studio, unde lucrează împreună cu echipa ei.

,,Tocmai de aia mi-am făcut studio și mă întâlnesc cu echipa mea, cu colegii mei de trupă, și am niște oameni extraordinari în echipă", a mai spus Andra Măruță.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News