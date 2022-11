Cum a cunoscut-o Adrian Enache pe regretata Laura Stoica: M-am împiedicat, am căzut pe scări din cauza emoției

"Cea mai frumoasă amintire cu ea se poate vedea pe YouTube – este vorba despre Mamaia 2000, când am avut un show excepțional, la ideea lui Titus Munteanu. Se împlineau 10 ani de când ne lansaserăm amândoi, în 1990. Țin minte că am fost atât de emoționat… Au fost 300 de candidați în finală. S-a cernut, s-a tot cernut, până am ajuns în finală vreo 10-15 și noi am fost împreună în concurs…

Noi acolo ne-am cunoscut, când se făceau preselecțiile la Teatrul Tănase. Venea fiecare din orașul lui. Și am remarcat vocea aceea guturală de rock, pentru că eu veneam din muzica rock. Am apreciat-o din prima clipă și i-am spus: "Tu o să ajungi mare". După aceea, mi-a întors-o ea, când am ajuns în finală și am câștigat eu premiul II, iar ea premiul I. Când mi-a întins premiul, eu m-am împiedicat, am căzut pe scări…

Și zicea Octavian Ursulescu: "Păi el e și fotbalist și se mai întâmplă. De obicei, la fotbal nu prea cade, driblează, că e vârf de atac foarte bun". Din cauza emoției am căzut. Laura mi-a replicat: "Știi că mi-ai spus că o să ajung mare. Vezi că această căzătură e ca un șut în fund, un pas înainte. Vei ajunge mare", a povestit Adrian Enache pentru viva.ro.

Recent, Adrian Enache a povestit la Realitatea Plus despre momentele în care a fost în Rusia și l-a văzut pe Vladimir Putin, cu ocazia mai multor evenimente sportive organizate la Moscova.

"Am văzut titlurile pompoase pe care le-ați afișat pe ecran să creadă lumea că sunt acum la Kremlin și cânt acolo, nu este adevărat. Asta a fost ce a fost în 2015 și în 2014 când am luat primul titlu mondial la fotbal, la campionatul mondial de fotbal cu artiștii din toată lumea și pe vremea aia Putin făcea chestii frumoase, în sensul că organiza campionate mondiale de fotbal pentru artiști în vederea promovării, jocuri olimpice, în primii 6 ani am jucat la Soci și după care ne-am mutat la Moscova și după care în 2018 au organizat campionat mare de fotbal la Moscova, deci avea niște acțiuni foarte frumoase pe vremea aia.

Au avut campionatul mondial, ne-au premiat, au avut chiar de ziua mea, eu neștiind că ziua mea, 12 iunie, coincidea cu Ziua Națională a Rusiei, s-a ridicat tot stadionul în picioare, Temișan a făcut o glumă și a spus: "Pentru tine, uite cum te iubește poporul rus, de ziua ta s-au ridicat în picioare". După aia am aflat, prima dată am luat-o și m-am emoționat, am căzut în genunchi, am plâns și după aia a intrat Putin...", a declarat Adrian Enache la Realitatea Plus.

Contactul direct cu Vladimir Putin cum a fost? Înțelegem că a fost marcat de o fază și anume că Vladimir Putin se spăla cu spirt după fiecare moment în care dădea mâna cu cei care erau prezenți acolo la Kremlin, nu?", l-a întrebat Ionela Arcanu. Citește mai departe>>

