CS Mioveni - Farul Constanţa, meci decis de două penalty-uri acordate de VAR - Vezi golurile

Ambele goluri au fost marcate de Adrian Petre (58, 76), din penalty-uri acordate în urma consultării arbitrajului video.

La prima lovitură de pedeapsă, Daniel Şerbănică a comis henţ, iar la a doua Guilherme Garutti l-a faultat pe Dragoş Nedelcu. CS Mioveni a jucat în inferioritate numerică din min. 83, când Daniel Toma a fost eliminat pentru o intrare periculoasă, arbitrul Florin Andrei fiind sesizat de VAR.

Video

Gazdele au ratat un penalty în min. 90+2, când şutul lui Albert Voinea a fost apărat de Marian Aioani. Portarul Farului îl faultase în careu pe Liviu Antal. Farul a avut o bară, prin David Kiki (15), iar Robert Ion a ratat singur cu portarul (88).

CS Mioveni - FC Farul Constanţa 0-2 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Adrian Petre (58 - penalty, 76 - penalty). Albert Voinea (CS Mioveni) a ratat un penalty în min. 90+2 (a apărat Marian Aioani).

Cartonaş roşu: Daniel Toma (CS Mioveni, 83). Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Radu Petrescu (Bucureşti)

Arbitru video: George Cătălin Găman (Craiova); arbitru asistent video: Mircea Orbuleţ (Bucureşti) Observatori: Aron Huzu (Sibiu) - CCA, Ion Craiu (Bucureşti) - LPF.

Citește și - Gigi Becali, către Florin Tănase: Ia zi, cum întărim lotul? Adu niște jucători, tu!

FCSB a remizat în meciul cu Universitatea Cluj din prima etapă a Superligii, 1-1 și a pierdut confruntarea cu Saburtalo din manșa tur a turului al doilea al preliminariilor UEFA Europa Conference League, 0-1.

Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de rezultate, însă ce l-a înfuriat mai tare pe patronul FCSB a fost prestația jucătorilor săi. Printre cei vizați a fost și căpitanul Florin Tănase, care s-a plâns după meci de lotul „subțire” al echipei. Becali i-a dat replica atunci jucătorului său, iar acum patronul a spus că a discutat cu el.

Gigi Becali a dezvăluit dialogul purtat cu Florin Tănase

Gigi Becali a vorbit la „Ora exactă în sport” despre discuția pe care a avut-o cu căpitanul echipei sale, pe care a recunoscut că nu este supărat. Totodată, patronul a spus că i-a transmis, în glumă, lui Tănase să aducă jucători, iar apoi a evidențiat că schimbările pe care le-a făcut în acel meci au fost cu jucători consacrați deja la FCSB, precum Oaidă.

'Băi, dar ce faci, mă, tu? Ia zi, cum întărim lotul? Adu niște jucători, tu, mă, să întărim lotul!'

„Tănase este singurul jucător pe care l-am lăsat să vorbească, e un băiat cuminte, are talentul lui de a vorbi și nu te poți supăra pe el. E adevărat că m-am luat puțin de el, l-am sunat și l-am întrebat: 'Băi, dar ce faci, mă, tu? Ia zi, cum întărim lotul? Adu niște jucători, tu, mă, să întărim lotul!'.

'Păi, nu, că am zis, că am făcut...' Care copii? Musi te-a oprit pe tine să joci fotbal? Care, ce lot? Ce nevoie ai de lot. Păi, sunt câțiva jucători pe care i-am schimbat, 4-5 jucători, care sunt la noi, jucători consacrați. Oaidă e jucător consacrat, am dat sute de mii de euro pe el, nu? Sau pe cine am mai schimbat, jucători valoroși am schimbat, nu?

Atunci a zis: 'Nu, domnule, că am zis și eu...' Nu asta e problema, că Tănase, chiar dacă vorbește, chiar dacă să zicem că face o repriză proastă, pe a doua o face bună. Nu îmi dau seama care este problema”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena. Vezi articolul inițial aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News