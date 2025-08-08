Criza alimentară revine? Prețurile globale ating cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, în frunte cu uleiurile și carnea

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut în iulie, semnalând cea mai abruptă majorare din ultimii peste doi ani, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Prețurile mondiale la alimente au urcat în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, potrivit unui raport publicat vineri de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO). Potrivit Reuters indicele global calculat de FAO a atins o medie de 130,1 puncte, în creștere cu 1,6% față de luna precedentă, și cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2023.

Creșterea a fost determinată în special de prețurile în urcare ale cărnii și uleiurilor vegetale, care au anulat scăderile înregistrate la cereale, zahăr și produse lactate. Chiar și în aceste condiții, nivelul din iulie rămâne cu 18,8% sub maximul istoric înregistrat în martie 2022, în contextul izbucnirii războiului din Ucraina.

Carnea, la un nivel record: cererea din China și SUA, factor principal

Conform datelor FAO, prețurile la carne au înregistrat un nou record în iulie, ajungând la 127,3 puncte, în creștere cu 1,2% față de nivelul record precedent din iunie. Creșterea a fost alimentată de o cerere solidă în China și Statele Unite, care a dus la majorarea prețurilor la carnea de vită și de oaie.

În SUA, seceta a afectat producția internă de carne, determinând o creștere a importurilor de vită, în timp ce în China, carnea de vită a devenit tot mai populară, generând importuri record în ultimul an. În schimb, prețul cărnii de porc a scăzut, pe fondul unei oferte suficiente și a scăderii cererii, în special în Uniunea Europeană, potrivit FAO.

Prețurile la uleiuri vegetale, cele mai mari din ultimii trei ani

Un alt factor care a contribuit semnificativ la creșterea generală a prețurilor este evoluția cotațiilor la uleiuri vegetale, care au urcat la 166,8 puncte, marcând o creștere de 7,1% față de luna anterioară. Este cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Prețurile la uleiul de palmier și uleiul de floarea-soarelui au crescut considerabil, în contextul unei cereri robuste la nivel global și al problemelor de aprovizionare. Singura excepție a fost uleiul de rapiță, al cărui preț a scăzut după ce noile livrări au ajuns în Europa.

Cerealele și zahărul, în declin semnificativ

În contrast cu tendințele de creștere ale cărnii și uleiurilor, cerealele au înregistrat o scădere a prețurilor, atingând în iulie cel mai redus nivel din ultimii aproape cinci ani. FAO explică această evoluție prin presiunile sezoniere de aprovizionare, în special datorită recoltelor de grâu din emisfera nordică.

La rândul său, zahărul a continuat trendul descendent pentru a cincea lună consecutivă, datorită așteptărilor privind majorarea producției în Brazilia și India, doi dintre cei mai mari producători mondiali.

Scăderi și pe piața lactatelor, după trei luni de creștere

Prețurile la produsele lactate au înregistrat, de asemenea, o scădere în iulie, pentru prima dată din aprilie 2024. Cele mai mari reduceri s-au observat la unt și lapte praf, semnalând o relaxare a cererii sau o îmbunătățire a ofertei în piețele internaționale.

În luna iulie, FAO nu a actualizat estimările privind recolta mondială de cereale, o decizie care ar putea reflecta incertitudinile legate de evoluțiile climatice și de piață din lunile următoare. Organizația publică lunar Food Price Index, un indicator care măsoară modificările de prețuri la un coș de alimente esențiale: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

Tendințele raportate sugerează o volatilitate crescută pe piața globală a alimentelor, cu potențiale implicații majore asupra inflației și securității alimentare, în special în regiunile dependente de importuri.

