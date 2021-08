Cristina Ich, SCANDAL în aeroport. Vedeta, înjurată: Era posedat de diavol

Andrei Păunescu, CAUZA și coincidența morții lui Doru Stănculescu: Culmea, tot pe 23 august, acum NOUĂ ANI. Stupid!

Cristina Ich este una dintre cele mai urmărite vedete din România și este foarte deschisă cu fanii de pe Instagram, motiv pentru care le povestește toate lucrurile din viața ei, indiferent dacă este criticată sau nu.

Recent, Cristina Ich a trecut prin momente de panică în aeroport, după ce s-a grăbit să prindă avionul.

Cristina Ich, înjurată în aeroport

Influencerița a fost înjurată ca la ușa cortului de un bărbat aflat la coadă la bagaje. Totul a pornit după ce bărbatul s-a arătat nemulțumit că aceasta i-a rugat pe cei din față s-o lase înainte, pentru a nu pierde zborul.

Deși s-a abținut cu greu să nu plângă, Cristina a decis să le povestească urmăritorilor ei de pe Instagram ce i s-a întâmplat.

"Am ajuns în ultima secundă la poartă. Nu vă puteți imagina cam câți nervi am. Îmi vine să plâng de nervi. Dacă nu ne-a înjurat, pe mine și pe o doamnă pe care am ajutat-o, un om în toată firea, cred că avea în jur de 60 de ani... Din ”tupeistele dra*u” nu ne-a scos... nu vreți să știți ce ne-a făcut. Oameni mai răi ca ăștia eu nu am văzut”, a povestit Cristina Ich pe Instagram.

În apărarea ei, iubita lui Alex Pițurcă susține că i-a rugat pe cei din față s-o lase înainte și a primit acordul lor, dar individul nu a apreciat deloc gestul ei, motiv pentru care s-a dezlănțuit și a spus tot ce i-a venit la gură în acele momente.

"Dacă nu ajungeam cu bagajul la poartă pierdeam avionul. I-am rugat pe toți cei din față, dar omul ăla era posedat de un diavol", a mai spus ea.

Cristina Ich: Am început PATRU facultăți, n-am terminat NICIUNA. Cum se SCUZĂ "Regina"

În cadrul unui video pe contul ei de socializare, Cristina Ich a mărturisit că a început patru facultăți, însă nu a terminat-o pe niciuna dintre ele, motivând că nu și-a descoperit încă vocația.

"Eu prima dată când am intrat, am intrat la Stomatologie, după Medicină Generală, după am renunțat de tot și acum m-am gândit eu să fac Filozofie. Am făcut și Jurnalism, șase luni de Psihologie, un an de Regie-Film, și le-am lăsat așa. Nu mi-am descoperit vocația, dar acum sigur", a spus Cristina Ich, într-un InstaStory.