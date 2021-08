Andrei Păunescu, CAUZA și coincidența morții lui Doru Stănculescu: Culmea, tot pe 23 august, acum NOUĂ ANI. Stupid!

Citește și: Ultima fotografie cu Doru Stănculescu, IERI, la botezul nepotului. Fanul care l-a surprins, șocat: M-a rugat dacă pot face rost de niște apă

A murit Doru Stănculescu. Mihai Popescu, "Omul cu chitara": I se spunea "El Presidente". Era dificil să-i ajungi la inimă, dar...

Doru Stănculescu a fost găsit fără suflare luni dimineața, 23 august 2021, la vârsta de 71 de ani.

De profesie arhitect, Doru Stănculescu a fost un cântăreț și instrumentist de muzică folk. Acesta a debutat în anul 1968 cu melodia „Ion Crâșmaru”, pe versuri de Octavian Goga, a realizat muzica pentru filmul "Porțile albastre ale orașului" și a fost membru fondator al Cenaclului Flacăra, unde a participat până la desființarea acestuia. Primul material discografic al artistului este un disc single editat în anul 1979 de casa de discuri Electrecord.

A apărut la Televiziunea Română cu melodii ca „Șambala”, „Ion Vodă Cumplitul”, „Ai, hai...”, „Ecou de romanță”, „Fără petale”. Doru Stănculescu a fost membru fondator al Cenaclului Flacăra, unde a participat până la desființarea acestuia.

Andrei Păunescu, fiul lui Adrian Păunescu, despre Doru Stănculescu

"De la primul Cenaclu Flacăra la care el a participat, în 17 septembrie 1973, până acum câteva zile când am vorbit ultima oară, practic eu l-am știut acolo, l-am știut prieten, artist... Am fost împreună la Calafat în luna august, am vorbit la telefon mai des ca oricând zilele trecute.

Dan Andrei Aldea, care este un geniu al muzicii noastre, spunea că Doru Stănculescu este cel mai mare compozitor român în viață! Asta a spus-o la Sala Palatului, la Cenaclul Flacăra din 2018!

Era un om răzvrătit, un om care făcea numai ceea ce credea, un om care nu compunea numai de dragul de a compune și cu care se putea discuta ca de la intelectual de la intelectual", ne-a declarat Andrei Păunescu.

Andrei Păunescu rupe tăcerea despre moartea lui Doru Stănculescu

"Da, el a avut ceva probleme de sănătate. A fost la Râșnov la un spectacol la sfârșitul lunii iulie, a venit direct la Calafat la tabăra de folk de la începutul lunii august cu o problemă medicală care l-a împiedicat să și cânte, deși a fost la Calafat unde am fost și eu. Apoi a mers la București hotărât să-și rezolve problemele de sănătate, dar nu de asta a murit din câte știu.

A fost vorba despre o chestiune stupidă, tragică și stupidă. O căzătură în baie! Culmea, și vă spun asta, chiar pe 23 august acum nouă ani, tot de la o căzătură i s-a tras și moartea mamei mele, poeta Constanța Buzea! Tot 23 august, în 2012!", a completat fiul lui Adrian Păunescu, în exclusivitate pentru DC NEWS.