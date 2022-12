Cristina Herea: Pentru mine, e „Omul anului 2022”. Am înțeles cum rugăciunea celor care te iubesc, dar și gândul bun pot face adevărate minuni

În noiembrie 2021, Cristina Herea a născut. De atunci, micuța Ekaterina i-a schimbat viața. După ce a născut, a revenit la pupitrul știrilor în aproximativ patru luni. Nu a putut sta departe de breaking news-uri prea mult timp. Greu de înlocuit adrenalina știrilor, însă concurează strâns cu adrenalina îngrijirii copilului, ne spunea Cristina Herea la scurt timp după nașterea fetiței.

Cristina Herea: Mulți merită titlul de „Omul anului 2022”, dar pentru mine, „Omul anului 2022” este Ekaterina

„Sunt mulți oameni asupra cărora ar fi trebuit să ne îndreptăm privirea în acest an, de la sportivi care au atins performanțe de neegalat, politicieni care au răsturnat polii de putere la nivel mondial, dar și oameni de afaceri care și-au îndreptat privirea spre oamenii aflați în nevoie, donând pentru salvarea multor suflete.



Și totuși, pentru mine omul anului este fetița mea, Ekaterina. În primul an din viața ei, m-a învățat lucruri pe care nu am fost capabilă să le înțeleg ani la rând. Primele ei ore de viață au fost critice și atunci, în acele clipe am înțeles cum rugăciunea celor care te iubesc, dar și gândul bun pot face adevărate minuni. Cum în viață, în cele mai grele momente, este important să ai sufletul puternic, nu trupul. Tot de la ea am învățat că există iubiri care vindecă multe răni și îți dau puteri nebănuite. Pentru toate acesta și multe altele, ea este omul anului 2022, pentru mine!”, a spus Cristina Herea într-un interviu pentru DC News.

A fost să fii însărcinată în plină pandemie



„A fost o adevărată provocare acea perioadă! Pentru că am trăit fiecare secundă sub teroarea pandemiei. Dacă în prima parte a sarcinii am încercat să am o viață cât de cât activă, ultimele două luni le-am petrecut izolată în casă!”, ne-a mai zis Cristina Herea.

Cum a fost anul 2022

Cristina Herea ne-a spus cum a fost, pentru ea, anul 2022. De asemenea, jurnalista vine și cu o veste: în prima parte a anului 2023, va lansa o carte.

„2022 a fost ca un roller coaster. Anul a început cu acomodarea în rolul de mămică, dar și cu eforturile de a reveni cât se poate de „în formă” la jurnalele România TV, așa încât, după trei luni, am revenit la pupitrul știrilor. A fost un an în care am încercat să mențin cât mai mult echilibrul între timpul acordat copilului meu, implicarea la locul de muncă și proiectele noi care mi-au fost lansate. Nu știu cât de mult am reușit, însă pot spune, în spirit de glumă desigur, că mașina mi-a devenit o a doua casă, fiind locul în care îmi luam micul dejun în drum spre muncă, transformându-se în dressing apoi, când fugeam la evenimente și fiind și un univers al jucăriilor, atunci când merg cu Ekaterina în parc sau la locurile de joacă. Însă mă bucur de fiecare zi la intensitate maximă, deși de multe ori mă simt că la un maraton. Și totuși, dincolo de toată agitația cotidiană, am avut timp să lucrez și la un proiect de suflet: o carte, pe care sper să o lansez în prima parte a anului 2023”, a mai zis jurnalista Cristina Herea în interviul pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News